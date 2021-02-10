Mahalle bekçileri salgının önlenmesinde etkin rol oynuyor

Aydın’ın Nazilli ilçesinde pandemi döneminde Vefa gruplarında vatandaşların yardımına koşan bekçiler, şimdi ise karantina altındaki vatandaşların denetimini sürdürüyor.

Geçtiğimiz Mart ayında pandeminin ilk başladığı dönemde Vefa gruplarında etkin rol oynayan ve herkesin yardımına koşan Bekçilerin bir kısmı şimdilerde İlçe Sağlık Müdürlüğü’nce ikametlerinde karantina altına alınan şahısların kontrollerini yapıyor. Pozitif vakalar ile temaslıları sürekli ve etkin denetimi neticesinde salgının önüne geçiliyor. Gece gündüz demeden canla başla çalışan bekçileri mahallelerde gören vatandaşlar ise bekçilerin çalışmalarından memnun olduklarını ve kendilerini güvende hissettiklerini belirtti.

