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Mahalle sakinleri ile tilkinin dostluğu görenleri şaşırtıyor

SAKARYA HABERLERİ  | 19.04.2020 12:24 | Son Güncelleme

Mahalle sakinleri ile tilkinin dostluğu görenleri şaşırtıyor

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, mahalle sakinleri ile bölgeye yiyecek aramaya gelen tilki arasında kurulan dostluk görenlerin ilgisini çekiyor.

İlçeye bağlı Gonca Mahallesi Kıranyurt Yaylası'nda vatandaşlar, tilkiyi yaklaşık bir yıldır elleriyle besliyor.

Mahalle Muhtarı Şaban Özzaim, bir yıl önce yiyecek aramaya gelen tilkinin zamanla insanlara alıştığını, karnı acıktığı zaman mahalleye ve Kıranyurt Yaylası'ndaki evlere geldiğini söyledi.

Tilkiye "Boncuk" adını verdiklerini aktaran Özzaim, şunları kaydetti:

"Bir yıldan bu yana mahallelilerle adeta dost oldu. Karnı acıkınca geliyor. Bizler de onu ellerimizle besliyoruz. Çoğu zaman yiyecekleri alıp götürüyor, tekrar geliyor. Biz ona alıştık, o da bizlere alıştı. Aramızdaki dostluk tarif edilemez. Yanımıza dost gibi geliyor, karnını doyuruyoruz gidiyor. Dünyada her canlıya yetecek kadar yiyecek var."

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Anahtar Kelimeler:
dostluk Pamukova Tilki

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