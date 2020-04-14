YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Mahallelerde bahar temizliği başlatıldı

Mahallelerde bahar temizliği başlatıldı

ARDAHAN HABERLERİ  | 14.04.2020 09:28 | Son Güncelleme

Ardahan Belediyesi Temizlik Müdürlüğü ekipleri mahallelerde temizlik seferberliği başlattı.Temizlik ekipleri baharın gelmesi ile bütün mahallerde temizliğe başladı.

Ardahan Belediyesi Temizlik Müdürlüğü ekipleri mahallelerde temizlik seferberliği başlattı.
Temizlik ekipleri baharın gelmesi ile bütün mahallerde temizliğe başladı. Kaldırım kenarları ve metruk yerlerdeki kuru otlar temizleniyor, çöpler toplanıyor.
‘Ardahan’a toz kondurmuyoruz’ sloganı ile başlatılan temizlik seferberliğinde şehrin her noktası temizleniyor.
Ayrıca koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında mahallelerde bulunan çöp konteynerleri ilaçlanıyor. Vardiya usulü ile çöpler biriktirilmeden toplanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Ayrıldım' dedi ve o belgeyi yayınladı! 'Ayrıldım' dedi ve o belgeyi yayınladı!
En büyük şehirleri bile geride bıraktı! O ilçede ceza rekoru En büyük şehirleri bile geride bıraktı! O ilçede ceza rekoru
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kandilli Rasathanesi İstanbul'daki depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı

Kandilli Rasathanesi İstanbul'daki depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı

5 bin yumurtayı ücretsiz dağıttı

5 bin yumurtayı ücretsiz dağıttı

Gediz’de polisten kaçan araçta uyuşturucu bulundu

Gediz’de polisten kaçan araçta uyuşturucu bulundu

Gönlü zengin Anadolu kadını bayram ikramiyesinin yarısını Türk milletine bağışladı

Gönlü zengin Anadolu kadını bayram ikramiyesinin yarısını Türk milletine bağışladı

Mersin’de korona virüs sürecinde 8 bin 665 kişiye ulaşıldı

Mersin’de korona virüs sürecinde 8 bin 665 kişiye ulaşıldı

İnşaattan hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı

İnşaattan hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı

Ardahan Namaz Vakitleri 14 Nisan Salı

İmsak
03:53
Sabah
05:24
Öğle
12:14
İkindi
15:57
Akşam
18:55
Yatsı
20:20

Ardahan Nöbetçi Eczaneler14 Nisan Salı

Dündar Eczanesi
Merkez
Tanıs Eczanesi
Gole
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Alabalık Deresi temizleniyor

Alabalık Deresi temizleniyor

Çıldır Belediyesinden virüse karşı ilaçlama

Çıldır Belediyesinden virüse karşı ilaçlama

Ardahan Belediyesi’ne ambulans hibe edildi

Ardahan Belediyesi’ne ambulans hibe edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.