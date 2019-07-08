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Mahalleli otomobilleri kucaklayarak yangından uzaklaştırdı

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 08.07.2019 23:11 | Son Güncelleme

Ankara'da, park alanında çıkan yangında, yaklaşık 50 yaşındaki ağaçlar zarar gördü. Olay yerinde park halinde araçları bulunan sürücüler, çevredekilerin yardımıyla otomobilleri kucaklayıp yangın yerinden uzaklaştırdı.

Mahalleli otomobilleri kucaklayarak yangından uzaklaştırdı

Yangın, akşam saatlerinde Çankaya ilçesinde meydana geldi. Zafertepe Mahallesi Ali Kızıltuğ Parkı'ndaki kuru otlar, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek tüm parka yayılırken, yaklaşık 50 yaşındaki ağaçlar zarar gördü. Parkta oturanların panik anları kameralara yansıdı.

OTOMOBİLLERİ KUCAKLAYARAK YANGINDAN UZAKLAŞTIRDI

Ayrıca, olay yerinde park halinde bulunan otomobiller de sürücüler ve mahallelinin yardımıyla kucaklanarak yangın yerinden uzaklaştırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa süre içerisinde kontrol altına aldı. Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

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Ankara yangın

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