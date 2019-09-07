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Mahalleliyi korkutan olay! 'İlk defa böyle bir şey ile karşılaştık'

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GÜNDEM  | 07.09.2019 20:42 | Son Güncelleme

Bartın’ın Ulus ilçesinde 40 gün önce hayatını kaybeden Niyazi Ak'ın (62), mezarı baş tarafından kazıldı. Mahalle sakinlerinin ayının açtığını iddia ettiği mezarlıkta inceleme yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgeye fotokapan yerleştirdi.

Saz Mahallesi'nde yaşayan Niyazi Ak, 40 gün önce yaşamını yitirince Sümenler Mezarlığı'na defnedildi. 20 gün önce mezarlığın kazıldığı gören vatandaşlar durumu önemsemeyerek, üzerini kapattı. Bundan 10 gün sonra yeniden mezar açıldığını gören vatandaşlar durumdan şüphelenerek Saz Mahallesi Muhtarı Alaattin Sümen’e bilgi verdi. Muhtar Sümen mezarlıkta inceleme yaptıktan sonra durumu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ekipler mezarlıkta yaptığı incelemede, bir ayının kazdığını söyledi. Ekipler, mezarlığa ayının tekrar gelme olasılığına karşı, fotokapan kurdu.

'ÇOK KORKTUK'

Mahalle sakinlerinin tedirgin olduğunu söyleyen Mahalle Muhtarı Alaattin Sümen, “Niyaz Ak isimli arkadaşımız hastalıktan dolayı 40 gün önce vefat etmişti. Yaklaşık 20 gün sonra mezarlığın kazıldığını duyduk, biz de pek olayı önemsemeyerek, üzerini kapattık. Sonrasında 4 gün sonra yeniden kazıldığını gören vatandaşlar bana haber verdi. Biz de durumu Doğa Koruma Milli Parklara haber verdik. Çok korktuk. Ekipler mezarlıkta inceleme yaptı. Mezarın ayı tarafından kazılabileceği söylendi. Sonrasında 30 gün önce ölen ve ayının dokunmadığı mezarın karşısına fotokapan kuruldu. Şimdi sonucu bekliyoruz. Hepimiz tedirgin olduk. İlk kez mahallemizde böyle bir şeyle karşılaştık.”dedi. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
bartın ulus mezarlık açılması

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