Maharetli "özel eller" Paris'teki öğrencilerle çevirim içi Kayseri yağlaması yaptı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de eTwinning Projesi kapsamında zihinsel engelli öğrenciler, Paris'teki Ecole Maternelle okulu öğrencileriyle çevrim içi ortamda Kayseri yağlaması yaptı.

İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, yiyecek içecek atölyesinde eğitim alan öğrenciler, "Farklı il farklı ülke yemek tarifleri" konulu proje kapsamında çevrim içi etkinlikte Fransa'nın başkenti Paris'teki Ecole Maternelle okulu anasınıfı öğrencileri ile buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen yiyecek içecek hizmetleri öğretmeni ve proje yürütücüsü Hüseyin Bozlak, Kayseri yağlamasını çevrim içi ortamda Paris'teki öğrencilerin uygulaması ile birlikte yaptıklarını anlattı.

Yağlama yapımından bahseden Bozlak, "Öğrencilerimiz sınıflarında Kayseri yağlamasının önce hamurunu hazırladı. Daha sonra kıymalı harcı hazırlayarak eğlenceli vakit geçirdiler. Proje boyunca yapılan etkinlikler iki farklı okul tarafından da denenmiş olduğu için oluşturulacak tarif kitapçığı Fransızca ve Türkçe olarak hazırlandı. Bu tarif ilerleyen günlerde okulların internet sitelerinde de yayınlanacak." ifadelerini kullandı.

Ecole Maternelle okulu öğretmeni Ayşe Sönmez ise öğrencilerinin ilk kez Türk yemeği yediğini, kendi yaptıkları Kayseri yağlamasını çok beğendiklerini kaydetti.

