Maher Holding Sigorta Grubu büyüme atağına hız kesmeden devam edecek

İSTANBUL (AA) - Maher Holding Sigorta Grubu, 2021 yılında yeni sektörleri, şirketleri gruba dahil edip, üst yönetimde yeni görevlendirmeler yaparak başlattığı, büyüme atağına hız kesmeden devam edecek.

Gruptan yapılan açıklamaya göre, Maher Holding Sigorta Grubu'nun şirketleri Quick Sigorta ve Corpus Sigorta'nın yıl sonu itibarıyla toplam prim üretimi 2,1 milyar TL olurken, konsolide aktif büyüklüğü 4,6 milyar TL'ye ulaştı. Maher Holding, konsolide öz kaynak büyüklüğünü ise 1,3 milyar TL'ye çıkarmış oldu.

Quick Sigorta, konsolide 1,1 milyar TL öz kaynak büyüklüğü ile bir önceki yıla göre öz kaynak karlılığında yüzde 78 büyüdü. Brüt prim üretimi 1,6 milyar TL olan şirketin konsolide aktif büyüklüğü 3,6 milyar TL ve konsolide net karı 400 milyon TL olarak gerçekleşti. Yine Holding'in "Önleyici Sigortacılık" konseptiyle hareket eden diğer şirketi Corpus Sigorta'nın bir önceki yıla göre öz kaynak karlılığı yüzde 104 oldu. Corpus Sigorta, konsolide aktif büyüklüğünü 1 milyar TL'ye konsolide net karını ise 128,8 milyon TL'ye çıkardı. Sigorta grubunun ayırdığı teknik karşılık tutarı 2,8 milyar TL olurken, konsolide net karı ise 529,6 milyon TL olarak gerçekleşti.

- "Başarılarımızı artık Avrupa'ya taşımayı düşünüyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşa, yeni rotalarının Avrupa olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Yer aldığımız sektörlerdeki global oyuncularla kendi ülkemizde rekabet ederken artık bunu onların coğrafyasında da gerçekleştireceğiz. Başarılarımızı artık Avrupa'ya taşımayı düşünüyoruz. Avrupa'ya açılma yönünde adımlarımızı attık, yatırımın yapılacağı ülkeyi belirledik."

Yaşar, 2021 yılının Maher Holding Sigorta Grubu açısından başarılı bir yıl olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

"Sigorta şirketlerimiz geçtiğimiz yıl oto branşında küçülme göstermesine rağmen oto dışı sigorta branşlarında sektöre göre 4 kat büyüme göstererek konsolide olarak 2,1 milyar TL'lik prim üretimi gerçekleştirdi. Bunun sonucu olarak 530 milyon TL tutarında vergi sonrası kar mevcut. Sektör açısından bu çok değerli bir sonuç. Tüm bu rakamların elbette yeni yatırımlara ve ticari anlamda 2022 hedeflerimize olumlu bir etkisi olacak."

Yaşar, 2022 yılı stratejik yatırımlarına ilişkin olarak, Amerikalı bir şirket ile otonom otobüsler üzerinde bir girişim içerisinde olduklarını ve bunun sadece bir yatırım değil genelde sigortacılık özelde kasko sigortacılığında da Ar-Ge faaliyetlerine hız verecek bir faaliyet olacağının altını çizdi.

-Büyüme yolunda yeni atamalar yapıldı

Maher Holding Sigorta Grubunda organizasyonun büyümesinin de gerekliliklerinden bahseden Yaşar, yeni görevlendirmelerin ve terfilerin gerçekleştiğini de duyurdu.

Daha önce Hasar ve Teknikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Eyüp Özsoy, Quick Sigorta Genel Müdürü, daha önce Quick Sigorta Bütünleşik Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Pınar Güzey, Maher Holding Pazarlama ve Dijital Başkanı olarak atandı.

