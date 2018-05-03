Mahkeme Azra Kohen'in talebini kabul etti, bilgisayarı incelenecek!

Başak Sayan’ın, 2010’da yazdığı Bağlanma Korkusu kitabı 2011’de yayımlandı. Azra Kohen’in Fİ-Çİ-Pİ üçlemesinin ilk kitabı Fİ ise 2013’te yayınlandı. Fİ, diziye uyarlandı. Başak Sayan Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Fİ’de, kitabından intihal yapıldığını öne sürdü. Başak Sayan’ın bu iddiası üzerine Azra Kohen Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak 1,5 Milyon TL’lik tazminat davası açtı.

'KİTAP DAHA ÖNCE YAZILDI'

Açılan davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya Azra Kohen ve Başak Sayan katılmazken tarafları avukatları temsil etti. Söz verilen Azra Kohen’in avukatı Celie Zelal Bol, dava konusu olan iki kitap üzerinde inceleme yapılmasını ve Kohen’in kitabı 2010’dan önce yazdığın belirterek kitabın yazıldığı bilgisayarın incelenmesini istedi. Müvekkilinin kişilik haklarının zedelendiğini belirten avukat manevi tazminat taleplerinin de kabul edilmesini istedi.

'KİTAPTA GEÇEN KAHRAMANLAR VE OLAY KURGUSU AYNI'

Başak Sayan’ınavukatı Zekeriya Çetin ise, kitapta geçen kahramanlar, olay kurgusu ve anlatılmak istenen konunun okurların dikkatinden kaçamayacak şekilde benzer olduğunu söyledi.