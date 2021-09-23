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Mahkeme salonunun penceresinden atlayan sanık hayatını kaybetti

23.09.2021 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahkeme salonunun penceresinden atlayan sanık hayatını kaybetti

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı Mersin'deki duruşmada, hakkında tutuklama kararı verildikten sonra Ankara Adliyesinin 2. katının penceresinden atlayan sanık, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Serdar P, dün yaralama suçundan yargılandığı Mersin'de görülen duruşmaya SEGBİS ile Ankara 43. Asliye Ceza Mahkemesi salonundan bağlandı.

Sanık, duruşma sonunda hakimin tutuklama kararını okuduğu sırada 2. kattaki salonun açık penceresinden atladı.

Adliyenin C kapsının yanındaki zemine düşen sanık, ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Serdar P, tedavi gördüğü Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bugün hayatını kaybetti.

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