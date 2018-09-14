Mahkemeden Tuba Büyüküstün ve eski eşine ret!

İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya sunulan dilekçede, Star TV’de yayınlanan “Duymayan Kalmasın” adlı magazin programında oyuncu Tuba Büyüküstün’ün o dönem evli olduğu eşi Onur Saylak’a ihanet ettiğine dair haberler yapıldığı anlatıldı.

“ASLA VE KAT’A EŞİNE İHANET ETMEDİ”

Dilekçede Büyüküstün ve Saylak hakkında çıkan haberlerin yalan, iftira ve saldırı niteliğinde olduğu belirtilerek, “Müvekkil Tuba Büyüküstün, eşi Onur Saylak’a asla ve kat’a ihanet etmemiştir. Mal paylaşımında bulunmamışlardır. Tuba Büyüküstün’ün evlilik birliği içerisinde yasak aşk yaşadığı ve eşi Onur Saylak’ı aldattığı iddiaları ve evliliklerinin bittiği, boşanacaklarına yönelik iftiralar saygınlıklarına zarar vermiştir.

Müvekkillerin kişilik, aile ve iş hayatlarına yönelik çok ağır itham ve iftiralar manevi tazminat gerektirmektedir. Davaya konu programda müvekkillere yönelik yer alan haberler tamamen asılsız ve haksızdır. Müvekkillerin aile birliklerinin huzuruna yönelik olarak yapılmış çok ağır bir iftiradır. Ayrıca müvekkil Tuba Büyüküstün’ü yuva yıkan ve evlilik birliği içerisinde eşini aldatan biri olarak göstermeleri nedeniyle toplum önünde küçük düşürmüşlerdir. Tüm bu nedenlerle 50 bin liralık manevi tazminatın davalılardan tahsilini istiyoruz” denildi.