MAGAZİN

Mahkemeden Tuba Büyüküstün ve eski eşine ret!

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.09.2018 17:23 | Son Güncelleme

Oyuncu Tuba Büyüküstün ile eski eşi Onur Saylak’ın, “Duymayan Kalmasın“ isimli programda boşanacakları ve yasak aşk yaşadıkları yönünde asılsız haberler yapıldığı iddiasıyla Star TV ve Joker Yapım şirketine açtıkları 50 bin liralık tazminat davası reddedildi.

Mahkemeden Tuba Büyüküstün ve eski eşine ret!

İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya sunulan dilekçede, Star TV’de yayınlanan “Duymayan Kalmasın” adlı magazin programında oyuncu Tuba Büyüküstün’ün o dönem evli olduğu eşi Onur Saylak’a ihanet ettiğine dair haberler yapıldığı anlatıldı.

“ASLA VE KAT’A EŞİNE İHANET ETMEDİ”

Dilekçede Büyüküstün ve Saylak hakkında çıkan haberlerin yalan, iftira ve saldırı niteliğinde olduğu belirtilerek, “Müvekkil Tuba Büyüküstün, eşi Onur Saylak’a asla ve kat’a ihanet etmemiştir. Mal paylaşımında bulunmamışlardır. Tuba Büyüküstün’ün evlilik birliği içerisinde yasak aşk yaşadığı ve eşi Onur Saylak’ı aldattığı iddiaları ve evliliklerinin bittiği, boşanacaklarına yönelik iftiralar saygınlıklarına zarar vermiştir.
Müvekkillerin kişilik, aile ve iş hayatlarına yönelik çok ağır itham ve iftiralar manevi tazminat gerektirmektedir. Davaya konu programda müvekkillere yönelik yer alan haberler tamamen asılsız ve haksızdır. Müvekkillerin aile birliklerinin huzuruna yönelik olarak yapılmış çok ağır bir iftiradır. Ayrıca müvekkil Tuba Büyüküstün’ü yuva yıkan ve evlilik birliği içerisinde eşini aldatan biri olarak göstermeleri nedeniyle toplum önünde küçük düşürmüşlerdir. Tüm bu nedenlerle 50 bin liralık manevi tazminatın davalılardan tahsilini istiyoruz” denildi.

“HABERLER GÜNDEME GELDİKTEN KISA SÜRE SONRA BOŞANDILAR”

Davaya avukatları aracılığıyla cevap veren Joker Yapım ise, yayınlanan programların herhangi bir hukuka aykırılık unsuru içermediğini belirterek davanın reddini istedi. Davacıların boşanacaklarına dair haberin birçok yayın kuruluşunda haber olduğu kaydedilen cevap dilekçesinde, “Programdaki sunucular kişilerin özel hayatlarına yönelik azami hassasiyeti göstermişlerdir. Bunu sıklıkla dile getirmişlerdir. Davacılar evlilik birliklerine vurgu yaparak manevi tazminat talebinde bulunmuşlarsa da, bu haberlerin gündeme gelmesinden kısa bir süre sonra evlilik birlikteliklerini noktalamışlardır. Yeni ilişkileri ile basında yer almışlardır. Tüm bu nedenlerle tarafların kişilik haklarına, iş ve aile hayatlarına yönelik herhangi bir saldırıda bulunulmamıştır” denildi.

MAHKEME DAVAYI REDDETTİ
Tuba Büyüküstün ile eski Onur Saylak katılmadığı davanın karar duruşmasında mahkeme davanın reddine karar verdi.

PARTNERKardeşinin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız!Kardeşinin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız!
Dolunay Soysert perişan!Dolunay Soysert perişan!
Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın Amerika'ya gidiyorOkan Kurt'tan boşanan Demet Akalın Amerika'ya gidiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tuba büyüküstün onur saylak

En Çok Okunan Haberler

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

Şarbonla ilgili gündemi sarsacak iddia!

Şarbonla ilgili gündemi sarsacak iddia!

FIFA kiralık oyuncu transferini 6 ya da 8 oyuncuyla sınırlayacak

FIFA kiralık oyuncu transferini 6 ya da 8 oyuncuyla sınırlayacak

Esra Erol’un programında akılalmaz olay!

Esra Erol’un programında akılalmaz olay!

Yılmaz Vural: Ali Koç, tam benim çalışmak isteyeceğim başkan

Yılmaz Vural: Ali Koç, tam benim çalışmak isteyeceğim başkan

İlginizi Çekebilir

Ece Erken'den Nihat Doğan yorumu: Bizim de bildiğimiz çok şey var

Ece Erken'den Nihat Doğan yorumu: Bizim de bildiğimiz çok şey var

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

İdil Fırat hakkında şoke eden iddia: Herkesin çantasını arattı

İdil Fırat hakkında şoke eden iddia: Herkesin çantasını arattı

Aleyna Tilki'den Dipsiz Kuyum isyanı

Aleyna Tilki'den Dipsiz Kuyum isyanı

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'ndan gece baskını

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'ndan gece baskını

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dolunay Soysert perişan!

Dolunay Soysert perişan!

Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın Amerika'ya gidiyor

Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın Amerika'ya gidiyor

Tuğçe Aral'dan Seda Akgül'e sert tepki!

Tuğçe Aral'dan Seda Akgül'e sert tepki!

Lady Gaga tecavüz sonrası yaşadıklarını anlattı

Lady Gaga tecavüz sonrası yaşadıklarını anlattı

Kendall Jenner, Türk suyu içiyor

Kendall Jenner, Türk suyu içiyor

Özge Borak, Beyonce’nin rolünü oynayacak

Özge Borak, Beyonce’nin rolünü oynayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.