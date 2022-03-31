Mahkum bu akşam yok mu, neden yok? Mahkum yeni bölümü ne zaman?

Başrollerinde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova gibi oyuncuların yer aldığı Mahkum dizisi bu akşam eski bölümüyle ekranlara gelecek. Bu yüzden Mahkum'un yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. Dizinin son bölümünde Barış ile Fırat, Sinyor tarafından köşeye sıkıştırılmıştır ve iki ismin de ortak bir düşmanı olmuştur. İşte merak edilenler...
Mahkum dizisi her hafta perşembe ünü FOX ekranlarında yayınlanıyor. Ancak sevilen dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Kanalın yayın akışında, Mahkum dizisinin tekrar bölümünün yayınlanacağı yazıyor. Konuyla alakalı henüz bir açıklama gelmedi.
Ortadan kaybolan Fırat ve Barış, iki tarafın da kaygılanmasına neden olur. Aranan ikiliye hiçbir yerde ulaşılmaz. Sinyor sözünün çiğnenmesinden dolayı oldukça öfkeliyken bu meseleye bir son vermeye karar verir.
08:00 - İsmail Küçükkaya ile Çalar saat
10:45 - Ekonomi Arası
11:00 - Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 - En Hamarat Benim
16:00 - Fulya ile Umudun Olsun
19:00 - Selçuk Tepeli ile Ana Haber
20:00 - Mahkum (Tekrar)
22:45 - Evliik Hakkında Her Şey (Tekrar)
Okuyucu Yorumları 0 yorum