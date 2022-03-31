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Mahkum bu akşam yok mu, neden yok? Mahkum yeni bölümü ne zaman?

31.03.2022 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Mahkum en son 15. bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Mahkum'un 16. bölümünün ise ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Mahkum'un yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Peki Mahkum neden yok? Mahkum yeni bölümü ne zaman?

Mahkum bu akşam yok mu, neden yok? Mahkum yeni bölümü ne zaman?

Başrollerinde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova gibi oyuncuların yer aldığı Mahkum dizisi bu akşam eski bölümüyle ekranlara gelecek. Bu yüzden Mahkum'un yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. Dizinin son bölümünde Barış ile Fırat, Sinyor tarafından köşeye sıkıştırılmıştır ve iki ismin de ortak bir düşmanı olmuştur. İşte merak edilenler...

MAHKUM BU AKŞAM NEDEN YOK?

Mahkum dizisi her hafta perşembe ünü FOX ekranlarında yayınlanıyor. Ancak sevilen dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Kanalın yayın akışında, Mahkum dizisinin tekrar bölümünün yayınlanacağı yazıyor. Konuyla alakalı henüz bir açıklama gelmedi.
Mahkum bu akşam yok mu, neden yok? Mahkum yeni bölümü ne zaman?

MAHKUM'DA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ortadan kaybolan Fırat ve Barış, iki tarafın da kaygılanmasına neden olur. Aranan ikiliye hiçbir yerde ulaşılmaz. Sinyor sözünün çiğnenmesinden dolayı oldukça öfkeliyken bu meseleye bir son vermeye karar verir.

FOX YAYIN AKIŞI 31 MART

08:00 - İsmail Küçükkaya ile Çalar saat
10:45 - Ekonomi Arası
11:00 - Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 - En Hamarat Benim
16:00 - Fulya ile Umudun Olsun
19:00 - Selçuk Tepeli ile Ana Haber
20:00 - Mahkum (Tekrar)
22:45 - Evliik Hakkında Her Şey (Tekrar)

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FOX
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