Survivor'da ortalık yine karıştı küfürler havada uçuştu! Acun Ilıcalı kendini tutamadı! 'Rezil, çirkin, iğrenç...'

Tv8 ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler yarışında tansiyon hiç düşmüyor. Heyecanla takip edilen Survivor'da yine yer yerinden oynadı.

Survivor 2026 8. hafta 5. bölüm tanıtımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Acun Ilıcalı 'Survivor'da bunu yaşayacağım aklıma gelmezdi' diyerek söze girdi ve 'Hayatımda böyle rezil, çirkin, iğrenç konuşma duymadım. Kelime bulamıyorum. RTÜK dahilinde kalmam lazım. Şu anda beni serbest bıraksanız konuşmamdan sonra bence bizim programı 3-4 gün yayınlayamayız.' dedi.

Daha sonra küfürlü sözler kesilerek verildi ve Ilıcalı; 'Akşam düşün sen adaya gittiğinde. Ayrılıyorum dersen saygı duyarız. Kendi adıma mutlu olurum.' ifadelerini kullandı.

Survivor'daki bu anlar kısa sürede gündem oldu. Küfürlü konuşmaları yapan yarışmacının kim olduğu ise merak uyandırdı.