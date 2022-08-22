Mahkum dizisine yeni sezonda 8 oyuncu katılıyor!

FOX’un geçtiğimiz sezon reyting rekorları kıran dizisi Mahkum, ikinci sezonuyla geri dönüyor. Yeni sezonda yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli’nin oturacağı dizi, salı günü sete çıkacak. Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova ve Hayal Köseoğlu’nu buluşturan, senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı dizinin yeni sezon ekibine katılacak oyuncular ve rolleri de belli oldu.

SÜRPRİZ İSİMLER KADROYA DAHİL OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, salı günü çekimleri başlayacak olan dizinin kadrosuna Gökçe Eyüboğlu (Giryan), Seda Türkmen (Ayşe), Nazlı Bulum (Eylül), Erdal Küçükkömürcü (Dadaloğlu), Mehmet Bozdoğan (Mami), Mine Kılıç (Defne), Sarp Aydınoğlu (Zeyat) ve Cem Söküt (Fukara) dahil oldu.





