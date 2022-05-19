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Mahkum'un Barışı İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi pozlarıyla büyüledi! "Bu ne güzellik Duygu abla"

19.05.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlgiyle izlenen Mahkum dizisinde Barış rolünü canlandıran İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi, Instagram'daki pozlarıyla büyülüyor. İsmail Hacıoğlu ile evliliğini 2020'de sonlandıran Duygu Kaya Kumarki, cesur pozlarıyla dikkat çekiyor.

Mahkum'un Barışı İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi pozlarıyla büyüledi! "Bu ne güzellik Duygu abla"

2016'da evlenen ve 2020'de ayrılma kararı alan İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kaya Kumarki ikilisinin Yemin Hacıoğlu adında 5 yaşında kızları bulunuyor. Olaylı biten evlilik magazin gündeminde oldukça konuşulmuştu. Duygu Kaya Kumarki'nin sosyal medya pozları görenleri büyüledi.

Mahkum'un Barışı İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi pozlarıyla büyüledi!

İSMAİL HACIOĞLU'NUN ESKİ EŞİNİN POZLARI OLAY OLDU

39 yaşındaki Duygu Kaya Kumarki Instagram pozlarıyla gündeme geldi.

Mahkum'un Barışı İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi pozlarıyla büyüledi!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Kumarki, pozlarıyla Instagram fenomenlerini aratmadı.

Mahkum'un Barışı İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi pozlarıyla büyüledi!

Öte yandan bir çocuk annesi Kumarki, düzgün fiziğiyle de dikkat çekti.

Mahkum'un Barışı İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi pozlarıyla büyüledi!

Kumarki'nin pozlarına, "Bu ne güzellik Duygu abla", "Hem çok güzel bir kadın hem çok güzel bir anne" gibi yorumlar geldi.

Mahkum'un Barışı İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi pozlarıyla büyüledi!

2016'da evlenen Hacıoğlu ve Kumarki ikilisinin kızları Yemin, aynı yıl dünyaya gelmişti.

Mahkum'un Barışı İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi pozlarıyla büyüledi!

Kumarki, 4 yıllık evliliğinin bitme nedeni olarak oyuncu Merve Çağıran'ı göstermişti.

"YUVA YIKAN KADIN DEĞİLİM"

Merve Çağıran konuyla alakalı, "Yuva yıkan kadın değilim" demişti. Merve Çağıran ve İsmail Hacıoğlu'nun ilişkisi birkaç ay sonra sona ermişti.

Mahkum'un Barışı İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi pozlarıyla büyüledi!

İşte İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi Duygu Kumarki'nin Instagram pozları...

Mahkum'un Barışı İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi pozlarıyla büyüledi!

Mahkum'un Barışı İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi pozlarıyla büyüledi!

Mahkum'un Barışı İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi pozlarıyla büyüledi!

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İsmail Hacıoğlu
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