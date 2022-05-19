Mahkum'un Barışı İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi pozlarıyla büyüledi! "Bu ne güzellik Duygu abla"

2016'da evlenen ve 2020'de ayrılma kararı alan İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kaya Kumarki ikilisinin Yemin Hacıoğlu adında 5 yaşında kızları bulunuyor. Olaylı biten evlilik magazin gündeminde oldukça konuşulmuştu. Duygu Kaya Kumarki'nin sosyal medya pozları görenleri büyüledi.

İSMAİL HACIOĞLU'NUN ESKİ EŞİNİN POZLARI OLAY OLDU

39 yaşındaki Duygu Kaya Kumarki Instagram pozlarıyla gündeme geldi.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Kumarki, pozlarıyla Instagram fenomenlerini aratmadı.

Öte yandan bir çocuk annesi Kumarki, düzgün fiziğiyle de dikkat çekti.

Kumarki'nin pozlarına, "Bu ne güzellik Duygu abla", "Hem çok güzel bir kadın hem çok güzel bir anne" gibi yorumlar geldi.

2016'da evlenen Hacıoğlu ve Kumarki ikilisinin kızları Yemin, aynı yıl dünyaya gelmişti.

Kumarki, 4 yıllık evliliğinin bitme nedeni olarak oyuncu Merve Çağıran'ı göstermişti.

"YUVA YIKAN KADIN DEĞİLİM"

Merve Çağıran konuyla alakalı, "Yuva yıkan kadın değilim" demişti. Merve Çağıran ve İsmail Hacıoğlu'nun ilişkisi birkaç ay sonra sona ermişti.

İşte İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi Duygu Kumarki'nin Instagram pozları...





