MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu derin göğüs dekolteli pozunu paylaştı! "Bayram şu an daha da renklendi"

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu derin göğüs dekolteli pozunu paylaştı! "Bayram şu an daha da renklendi"

02.05.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde Mahkum dizisinde Sasha karakterini canlandıran ve daha önce Mucize Doktor, Aşk-ı Memnu, Sesinde Aşk Var gibi pek çok yapımda rol almış olan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Köseoğlu, bu kez paylaştığı derin göğüs dekolteli pozuyla olay oldu.

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu derin göğüs dekolteli pozunu paylaştı! "Bayram şu an daha da renklendi"

Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu gibi isimlerin rol aldığı Mahkum dizisinde Sasha karakterini canlandıran Hayal Köseoğlu, Instagram hesabında 1 milyon takipçiye sahip. Ünlü isim, geçtiğimiz günlerde beyaz elbiseli ve göğüs dekolteli paylaşımıyla gündem olmuştu.

MAHKUM'UN SASHA'SI DERİN GÖĞÜS DEKOLTESİYLE OLAY OLDU!

Köseoğlu, bu kez derin göğüs dekolteli bir pozuyla sosyal medyayı salladı.

hayalkoseogluilk

Paylaşımına "Şeker bayramınız kutlu olsun." notunu ekleyen ünlü oyuncunun fotoğrafına takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum yağdı.

hayalkoseogluarkafoto

"BAYRAM İŞTE ŞU AN DAHA DA RENKLENDİ"

Hayal Köseoğlu'nun pembeler içinde paylaştığı dekolteli pozuna bazı takipçilerinden ise "Ateş ediyorsunuz hanımefendi" , "Benim bayramım sensin" , "Bayram işte şu an daha da renklendi" gibi yorumlar geldi.

hayalkoseoglu2

Köseoğlu'nun fotoğrafına ayrıca ünlü oyuncu Melisa Döngel'den de yorum geldi.

melisadongel1

İşte Hayal Köseoğlu'nun çok konuşulan bazı fotoğrafları...

hayalkoseoglu1

hayalkoseoglu11

hayalkoseoglu22

hayalkoseoglu33

hayalkoseoglu44

hayalkoseoglu55

hayalkoseoglu66

hayalkoseoglu77


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Amber Heard'ü Aquaman 2'den attırmak için milyonlarca kişi harekete geçti Amber Heard'ü Aquaman 2'den attırmak için milyonlarca kişi harekete geçti
Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru gündem oldu! "Eşim kıllarımı yolup geceleri..."Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru gündem oldu! "Eşim kıllarımı yolup geceleri..."
Esra Erol canlı yayından koşarak çıktı! Esra Erol canlı yayından koşarak çıktı!
Anahtar Kelimeler:
Mucize Doktor dizisi Hayal Köseoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Plajda cenin pozisyonunda poz verdi! "Bu nasıl bir duruş?"

Plajda cenin pozisyonunda poz verdi! "Bu nasıl bir duruş?"

Zelenskiy kırgın! Türkiye'ye iki seçenek: "Seçim yapmalısınız"

Zelenskiy kırgın! Türkiye'ye iki seçenek: "Seçim yapmalısınız"

Adana'da korkunç olay! Yanlış infaz

Adana'da korkunç olay! Yanlış infaz

2 haftadır dizide yoktu! Korkutan olay ortaya çıktı

2 haftadır dizide yoktu! Korkutan olay ortaya çıktı

Şaşkına çeviren soru! "Eşimin cinsel organı çok fazla küçük..."

Şaşkına çeviren soru! "Eşimin cinsel organı çok fazla küçük..."

Annesini görenlerin ağzı açık kaldı! 'Bu nasıl güzel anne'

Annesini görenlerin ağzı açık kaldı! 'Bu nasıl güzel anne'

İlginizi Çekebilir

Herkestan sakladığı sırrı ifşa oldu! Putin’in gizli oğulları...

Herkestan sakladığı sırrı ifşa oldu! Putin’in gizli oğulları...

Genç kızlara taş çıkarttı! Bikinisiyle eleştirilere cevap verdi

Genç kızlara taş çıkarttı! Bikinisiyle eleştirilere cevap verdi

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

Kendisini arabasına hapsetti! Geçici karantina merkezi oluşturdu

Kendisini arabasına hapsetti! Geçici karantina merkezi oluşturdu

“Proseför biz hazırız” diyerek duyurdular! Yayın tarihi...

“Proseför biz hazırız” diyerek duyurdular! Yayın tarihi...

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.