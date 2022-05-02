Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu derin göğüs dekolteli pozunu paylaştı! "Bayram şu an daha da renklendi"

Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu gibi isimlerin rol aldığı Mahkum dizisinde Sasha karakterini canlandıran Hayal Köseoğlu, Instagram hesabında 1 milyon takipçiye sahip. Ünlü isim, geçtiğimiz günlerde beyaz elbiseli ve göğüs dekolteli paylaşımıyla gündem olmuştu.

MAHKUM'UN SASHA'SI DERİN GÖĞÜS DEKOLTESİYLE OLAY OLDU!

Köseoğlu, bu kez derin göğüs dekolteli bir pozuyla sosyal medyayı salladı.

Paylaşımına "Şeker bayramınız kutlu olsun." notunu ekleyen ünlü oyuncunun fotoğrafına takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum yağdı.

"BAYRAM İŞTE ŞU AN DAHA DA RENKLENDİ"

Hayal Köseoğlu'nun pembeler içinde paylaştığı dekolteli pozuna bazı takipçilerinden ise "Ateş ediyorsunuz hanımefendi" , "Benim bayramım sensin" , "Bayram işte şu an daha da renklendi" gibi yorumlar geldi.

Köseoğlu'nun fotoğrafına ayrıca ünlü oyuncu Melisa Döngel'den de yorum geldi.

İşte Hayal Köseoğlu'nun çok konuşulan bazı fotoğrafları...



