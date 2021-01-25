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Mahkumlardan yollara 401 durak

25.01.2021 13:48 | Son Güncelleme:
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Ordu’da yükümlüleri sosyal hayata kazandırmak ve onların yeni meslek edinmelerini sağlamak amacıyla imzalanan protokol kapsamında mahkumlar tarafından imal edilen toplu taşıma duraklarının montaj çalışmaları devam ediyor.Ordu Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan montaj çalışmalarında şu ana kadar 401 adet durak alt yapısı tamamlanan noktalara yerleştirildi.19 ilçeye 1500 durakOrdu Büyükşehir Belediyesi ile Adalet Bakanlığı Ordu E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz İş Yurdu Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü ile yükümlülerce yapılan durakların montajının 19 ilçede devam ettiğini belirten Genel Sekreter Coşkun Alp, “Bu iş birliği protokolü ile hem ilçelerimizin durak ihtiyacını karşılayacağız hem de yükümlülerin yeni meslek edinmelerini sağlamış olacağız” dedi.Genel Sekreter Alp, yaptığı açıklamada, “Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Adalet Bakanlığı Ordu E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz İş Yurdu Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü ile yükümlülerin yaptığı duraklar ilçelerimizde belirlenen noktalara yerleştirilmeye devam ediliyor.

Ordu’da yükümlüleri sosyal hayata kazandırmak ve onların yeni meslek edinmelerini sağlamak amacıyla imzalanan protokol kapsamında mahkumlar tarafından imal edilen toplu taşıma duraklarının montaj çalışmaları devam ediyor.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan montaj çalışmalarında şu ana kadar 401 adet durak alt yapısı tamamlanan noktalara yerleştirildi.

19 ilçeye 1500 durak
Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Adalet Bakanlığı Ordu E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz İş Yurdu Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü ile yükümlülerce yapılan durakların montajının 19 ilçede devam ettiğini belirten Genel Sekreter Coşkun Alp, “Bu iş birliği protokolü ile hem ilçelerimizin durak ihtiyacını karşılayacağız hem de yükümlülerin yeni meslek edinmelerini sağlamış olacağız” dedi.
Genel Sekreter Alp, yaptığı açıklamada, “Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Adalet Bakanlığı Ordu E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz İş Yurdu Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü ile yükümlülerin yaptığı duraklar ilçelerimizde belirlenen noktalara yerleştirilmeye devam ediliyor. 2020 yılı içerisinde toplamda 401 adet durak alt yapısı tamamlanan noktalara yerleştirildi. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu noktalara montajı yapılan durakların kalan bölümleri içinde çalışmalar hız kaybetmeden devam ediyor" dedi.

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