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Mahmut Orhan kimdir, kaç yaşında nereli? Dünyaca ünlü Dj Mahmut Orhan'ın boyu kaç? And Go şarkısıyla gündem oldu!

17.09.2023 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü Türk Dj Mahmut Orhan, sosyal medyada gündem oldu. Müzik çalışmalarına henüz 16 yaşındayken başlayan ünlü ismin şarkıları şu sıralar dünya müzik listelerinde yer alıyor. Orhan'ın hayranları 'Mahmut Orhan boyu ve Mahmut Orhan ve And Go şarkı sözleri' ekranını sorguluyor. Peki, Mahmut Orhan kimdir, kaç yaşında nereli? Dünyaca ünlü Dj Mahmut Orhan'ın boyu kaç? And Go şarkısıyla gündem oldu!

Mahmut Orhan ile ilgili aramalar akşam saatlerinde hız kazandı. Bir süredir sosyal medyanın gündeminde olan dünyaca ünlü dj Mahmut Orhan'ın yaşı, nereli olduğu ve son şarkısı And Go merak edildi. İşte Mahmut Orhan ile ilgili bilinmeyen detaylar...

MAHMUT ORHAN KİMDİR?

Mahmut Orhan, 11 Ocak 1993 Bursa doğumludur. DJ'lik hayatına 16 yaşındayken başladı. Çalışmaları deep house, indie dance ve nu disco üzerine olan Orhan, müzik sektörüne ilk adımını 2011'de attı. 2012'de "Little Buddha 5", "Fringe", "Siddharta Dubai" ve "Céiron" parçalarını yayınladı. Kendine özgü doğu batı sentezinde parçalar yaratan Orhan, doğu enstrümanları ile batı müziğini harmanlamaktadır. İlk albümü olan Chilai'yi 2014'te Beachside Records aracılığıyla çıkarttı ve derleme albüm yayımlayan en genç Türk oldu. "Feel" parçası ile pek çok ülkedeki listelerde ilk 10 içerisinde yer aldı.

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Mahmut Orhan şimdilerde klipleri 200 milyon kez tıklanan; Tarkan, Ajda Pekkan gibi starlar ile çalışan isimler arasında yer alıyor. Şarkıları dünyanın en ünlü kulüplerinde çalıyor, en popüler müzik festivallerinde sahne alıyor.

MAĞAZADAN DÜNYA YILDIZLIĞINA

Ailesinde müzikle ilgilenen biri olmayan Mahmut Orhan, 16 yaşındayken çalıştığı mağazaya alışveriş yapamaya gelen DJ bir arkadaşının iş teklifini kabul etti. Çeşitli organizasyonlarda kolon ve ses sistemi malzemeleri taşıdı. Bu süreç içerisinde DJ'lik yapabileceğine inanarak kendisini bu alanda geliştirmeye başladı. 1 sene sonra kendini ses sistemini kurduğu salonlarda sahne alırken buldu.

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