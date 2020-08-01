Mahmut Tekdemir: Şu an zirveyi yaşıyorum

Yaşadığı şampiyonluğun önemine değinen Tekdemir, "Çok gururlu ve mutluyuz. Burada 15 yıl emek verdim. Bu benim için ayrı bir gurur. Şampiyonluk yaşadım ve şampiyonluk golü de bana nasip oldu. Başta başkanımız olmak üzere, burada çok emeği olan Abdullah Avcı'ya, Okan hocama, teknik ekibine, terinin son damlasına kadar mücadele eden takım arkadaşlarıma ve tüm çalışanlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Uzun yıllar turuncu lacivertli formayı terleyen ve küme düşme üzüntüsünü de yaşadığı kulübüyle şampiyonluk kupasını kaldıran kaptan Tekdemir, "Bu kulüpte dibi de gördüm, şu an zirveyi yaşıyorum" açıklamasında bulundu.
Başakşehir için sezonun devam ettiğini ve önemli bir Avrupa maçına çıkacaklarını söyleyen Tekdemir, "Bizim için lig devam ediyor. Önümüzde önemli bir Kopenhag maçı var. İlk maçtan da avantajımız bulunuyor. Deplasmanda oynayacağız. Ülkemizi orada en iyi şeklide temsil ederek Kopenhag'ı geçip büyük ihtimalle Manchester United ile karşılaşacağız. Gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Bunun mücadelesini hep beraber vereceğiz" ifadelerini kullandı.
KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: İHA
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