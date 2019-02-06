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Mahmut Uslu: Fenerbahçe'nin kümede kalma şansı %60

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.02.2019 21:49 | Son Güncelleme

Fenerbahçe eski yöneticisi Mahmut Uslu, sarı-lacivertlilerin mevcut durumuyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Mahmut Uslu, Aykut Kocaman'ın görevde kalması halinde Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında olacağını iddia ederken, sarı-lacivertlilerin kümede kalma ihtimalini söyledi.

Mahmut Uslu: Fenerbahçe'nin kümede kalma şansı %60

Fenerbahçe eski asbaşkanı Mahmut Uslu, Telegol'den Serhat Ulueren'e özel bir röportaj verdi. Uslu, Fenerbahçe'nin kümede kalma şansının %60 olduğunu ifade ederek, Ali Koç'un yönetimsel hatalar yaptığının altını çizdi.

İşte Uslu'nun açıklamalarından dikkat çekenler;

Aziz Başkan ve yönetimi görevdeyken en büyük hatası İtalyan menajer Giuliano Terraneo’yu getirmesi oldu. Sanki Ali Koç o dönemdeki başarısızlığı görmemiş gibi gitti, ilk iş olarak Fransız Damien Comolli’yi takımın başına getirdi. İşte bizim yaptığımız hatayı yaparsan sonuç böyle olur.

"AYKUT KOCAMAN KALSAYDI ŞAMPİYONLUĞA OYNARDIK"

Hasan Çetinkaya bugüne kadar hiçbir şaibesi olmayan tertemiz bir çocuk. Hep Fenerbahçe’nin başarısı için çalıştı. Aykut Kocaman’ı da 45 gün oyaladılar ve gönderdiler. Sonuç yine hüsran. Hasan ve Aykut Hoca kalsaydı bu takım yine şampiyonluğun en güçlü adayı olurdu.

Ali Koç ve ekibi gelir gelmez evime icra takibi geldi. Bilmiyoruz, haberimiz yok dediler. Ama geldi mi, geldi. Ben basketbol aşığı bir insanım. Ülker Sports Arena kurulduğundan beri 4 koltuğum vardı saha içinden. Bu sene vermediler 4 koltuğu. Gerekçe olarak eski yöneticilere koltuk veremiyoruz dediler. Neden? Anlaşılır gibi değil. Biz ne yaptık kardeşim?

"GIULIANO'YU ÇOK UCUZA SATTILAR"

15 gol, 6 asistle üstelik son 6 maçı sakat sakat oynayan Giuliano’yu çok ucuza bıraktılar. Josef ve Fernandao yok pahasına satıldı. Slimani, Frei gibi vasıfsız adamlar alındı. Düşünün şu an takımın en iyi iki adamı, 6 aydır oynamayan Volkan ve Dirar. Hasan Çetinkaya ve Aykut Kocaman gönderildi ve takımın kimyası bozuldu.

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