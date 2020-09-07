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Mahrez ve Laporte'nin koronanavirüs testleri pozitif

İNGİLTERE HABERLERİ  | 07.09.2020 15:31 | Son Güncelleme

Manchester City'de forma giyen Riyad Mahrez ve Aymeric Laporte, yeni tip koronavirüse yakalandı.

Mahrez ve Laporte'nin koronanavirüs testleri pozitif

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Riyad Mahrez ve Aymeric Laporte, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testleri pozitif çıkan iki oyuncunun herhangi bir semptom göstermediği belirtildi.

Mahrez ve Laporte'nin sağlık protokollerine uygun olarak evlerinde karantinaya girdiği kaydedildi.

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