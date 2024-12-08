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Mahsun Kırmızıgül annesini toprağa verirken selfie çekmek için yarışanlar 'pes' dedirtti! "İnsanlığımızı kaybettik"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.12.2024 11:20
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Annesi Faike Arık'ı kaybeden Mahsun Kırmızıgül cenazede zor anlar yaşadı. Gözyaşları içinde annesini toprağa veren ünlü şarkıcının en acı gününde fotoğraf çekmeye çalışan insanlar ise 'pes artık' dedirtti.

Mahsun Kırmızıgül annesini toprağa verirken selfie çekmek için yarışanlar 'pes' dedirtti! "İnsanlığımızı kaybettik"

Mahsun Kırmızıgül'ün İstanbul'da hayatını kaybeden annesi Faike Arık'ın cenazesi, Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Anne acısıyla sarsılan Kırmızıgül gözyaşlarına hakim olamazken cenazede ortaya yine 'pes dedirten' görüntüler çıktı.

Daha önce Şener Şen, Şafak Sezer, Cihat Tamer gibi isimlerin başına da gelen saygısızca olay bu sefer de anne acısı yaşayan Mahsun Kırmızıgül'ün başına geldi.

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ÇİRKİN GÖRÜNTÜLER

Annesini son yolculuğuna uğurlamak için camiye yürüyen Mahsun Kırmızıgül en zor anında bazı insanların selfie çekme çabasıyla neye uğradığını şaşırdı.

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O anlar sosyal medyada da hızla yayıldı ve Mahsun Kırmızıgül'ün annesinin acısını yaşadığı anlarda insanların bu insanlık dışı tavırlarına tepki yağdı. Sosyal medyada görüntülere "İnsanlığımızı kaybettik" yorumları geldi.

ŞENER ŞEN İSYAN ETMİŞTİ

Şener Şen daha önce katıldığı bir cenazede kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlere 'Bir gidin ya' diyerek tepki göstermişti.

Anahtar Kelimeler:
Mahsun Kırmızıgül
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