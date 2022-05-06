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Mahsun Kırmızıgül: İnsanlar mutsuzluk denizinde boğuluyor

06.05.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündeme gelen Mahsun Kırmızıgül, son paylaşımıyla da gündem oldu. İnsanların mutsuzluk denizinde çırpına çırpına boğulduklarının altını çizen Kırmızıgül, adeta isyan etti.

Mahsun Kırmızıgül: İnsanlar mutsuzluk denizinde boğuluyor

Geçtiğimiz haftalarda avukat eşi Ece Binay'dan tek celsede boşanan ve evliliğinin ihanet yüzünden sonra erdiği konuşulan Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Parasız insanın adam yerine konulmadığını söyleyen Kırmızıgül, Instgram hesabından adeta isyan etti.

İşte o paylaşım:

"Bozuk düzen"
“Çok zorlu günlerden geçiyoruz. Eskiden insanlar hayata kattıkları ile ölçülürken, şu bozuk düzende tamamen kazandığınıza göre size saygı duyuyorlar.

"Paran yoksa adam yerine koymazlar"
Çürümüş olan şu hayatta istersen allame-i cihan ol, gelirin iyi değilse en yakınların bile seni adam yerine koymazlar.

Vicdan ve merhameten yoksun olanların bu sığ bakışı yüzünden insanlar mutsuzluk denizinde çırpına çırpına boğuluyorlar.”

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Mahsun Kırmızıgül
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