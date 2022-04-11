Mahsun Kırmızıgül'ün eski eşi Ece Binay kimdir? Ece Binay kaç yaşında ve nerelidir?

Ece Binay ve Mahsun Kırmızıgül boşandı. Şarkıcı ve oyuncu Mahsun Kırmızıgül ile Avukat Ece Binay'dan kötü haber geldi. İkili, Beykoz Adliyesi’nde tek celsede boşandı. Kırmızıgül’ün genç bir kadınla verdiği samimi görüntüleri ortaya çıkmıştı. Binay, bu görüntüler sonrası boşanma davası açmıştı. Mahsun Kırmızıgül'ün eşi Ece Binay'ın kim olduğu ve dahası haberimizde yer alıyor...

ECE BİNAY KİMDİR?

Ece Binay, Mahsun Kırmızıgül ile ayrılmasının ardından araştırılan isim olmaya başladı. Ünlü türkücünün eşi Ece Binay'ı aldattığı öne sürülmüştü. Çok konuşulan görüntülerin ardından Ece Binay'ın Mahsun Kırımızıgül'ü evden kovduğu iddia edilmişti.

Ece Binay 1985 yılında İstanbul’da doğdu. Eğitim hayatına İstanbul’da başladı. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Üniversite eğitimine hukuk fakültesinde devam etti ve mezun oldu. Ece Binay, Türkücü Mahsun Kırmızıgül ile 2016 yılında nikah masasına oturdu. Düğüne toplam 30 kişi katıldı. Mahsun Kırmızıgül ile avukat Ece Binay’ın evliliğinden Lavin Kırmızıgül adında bir kızı dünyaya geldi.

