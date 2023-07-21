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Milliyetsever nasıl yazılır? Milliyetsever ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

03.07.2023 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arapça ve Türkçe olan iki ayrı sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşan milliyetsever kelimesinin birleşik yapıda olduğu bilinir. Bu doğrultuda pek çok kişinin milliyetsever sözcüğünün nasıl yazılması gerektiği hakkında bilgi edinmeye çalıştığı söylenebilir. TDK tarafından kullanıcılara sunulan detaylı bilgiler ise bu birleşik sözcüğün yazılı dildeki kullanımı hakkında bilgi edinilmesini kolaylaştırır. Milliyetsever ayrı mı bitişik olarak mı yazılır?

Herhangi bir birleşik sözcüğün doğru yazılışına yönelik olarak açıklama yapılırken Türkçe yazım kurallarının dikkate alınması gerekir. Dolayısıyla birleşik sözcük olduğu bilinen milliyetseverin yazılı dildeki doğru kullanımı da TDK tarafından belirtilen kurallara göre açıklanmalıdır. Bu sözcüğün doğru kullanımına dair en çok sorgulanan hususun ayrı mı bitişik mi yazılması gerektiğine ilişkin olduğu bilinir. Söz edilen bu konuda net bir açıklama yapılması için ise milliyetsever TDK tarafından belirtilen doğru yazılışına değinilmesi yeterlidir.

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Milliyetsever nasıl yazılır?

Birleşik sözcüklerin doğru yazılışlarının nasıl olması gerektiğini anlaşılır kılan belli başlı kurallar vardır. Bu kuralların TDK Yazım Kuralları Kılavuzu'nun incelenmesi sayesinde açıklanması mümkündür. Milliyetsever de doğru yazılışının bitişik mi ayrı mı olması gerektiği konusunda araştırma yapılan bir birleşik sözcüktür. Dolayısıyla pek çok kişi tarafından yanıt aranan "Milliyetsever ayrı mı yazılır?" sorusu ele alınırken de TDK tarafından kullanıcılara aktarılan yazım kuralları dikkate alınmalıdır.

Milliyetsever sözcüğünün yapısı incelendiği zaman bu ifadenin Arapça ve Türkçe olan iki ayrı kelimeyi içerdiği görülür. Bu birleşik sözcüğün yapısında yer alan ikinci kelimenin ise /–er/ sıfat-fiil ekini aldığı bilinir. Türk Dil Kurumu Yazım Kuralları Kılavuzu incelendiğinde de –er sıfat-fiil eki ile biten birleşik sözcüklerin bitişik olarak yazıldığı anlaşılır. Dolayısıyla milliyetsever doğru yazılışı, bu sözcüğü oluşturan iki ayrı kelime arasında boşluk olmayacak şekildedir. Sunulan bu bilgiler çerçevesinde doğru ve yanlış olan milliyetsever yazımı aşağıdaki gibi gösterilmelidir:

  • Milliyetsever (Doğru kullanım)
  • Milliyet sever (Yanlış kullanım)
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Milliyetsever bitişik mi yazılır?

İçerdiği ikinci sözcüğün /-er/ sıfat-fiil ekiyle bittiği görülen milliyetsever kelimesi bitişik olarak yazılmalıdır. Nitekim milliyetsever TDK güncel sözlüğü üzerinden araştırıldığı takdirde de doğru yazılışının bitişik şekilde olduğu görülür. Bununla birlikte ayrı olarak yazılmaması gereken milliyetsever sözcüğü TDK güncel sözlüğünde incelendiği zaman bu ifadenin tanımı da öğrenilir. Milliyetçi ifadesiyle aynı anlama gelen milliyetsever kelimesinin ulusçu, ulusalcı ve milliyet ilkesini benimseyen şeklinde tanımlanması mümkündür. Milliyetsever yazımı ile ilgili örnek cümleler:

  • Milli değerlerine sıkı sıkıya bağlı olan sanatçının ne kadar milliyetsever bir insan olduğunu ortaya koyduğu eserlerinden anlayabiliyoruz.
  • Milliyetsever bir kişi olduğunu iddia ediyorsan bu durumda milliyetçilik ilkesinin ifade ettiği anlamı benimsemelisin.
  • Kendi ulusunun çıkarlarına, egemenliğine ve değerlerine önem veren Mustafa Kemal Atatürk'ün milliyetsever bir lider olduğuna hiç şüphe yoktur.
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