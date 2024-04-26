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"Mahzen-32" operasyonlarıyla elebaşılığını Hakkı Saral'ın yaptığı organize suç örgütü çökertildi

AA AA
26.04.2024 09:34
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen "Mahzen-32" operasyonlarında elebaşılığını Hakkı Saral'ın yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Mahzen-32" operasyonlarına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Paylaşımında, Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen "Mahzen-32" operasyonlarında elebaşılığını cezaevindeki Ümit Saral'ın kardeşi Hakkı Saral'ın yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini belirten Yerlikaya, "Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 24 şüpheli yakalandı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

10 AYDA 454 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

Yerlikaya, 10 aylık sürede 454 organize suç örgütünü çökerttiklerine ve adlarını kamuoyuyla paylaştıklarına dikkati çekerek, "Organize suç örgütlerine yönelik toplam 1201 operasyon düzenledik. 8 bin 260 şüpheliyi yakaladık. Bunlardan 3 bin 58'i tutuklandı. 1740'ı hakkında adli kontrol kararı verildi." bilgisini verdi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Bursa merkezli İstanbul, Ankara, Trabzon, Sakarya, Yalova ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda, organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, Bursa merkez ve İnegöl'de vadeli araç alım satım faaliyetlerinde bulunarak vatandaşlardan silah zoruyla yüksek miktarlarda para tahsilatı yaptıklarının belirlendiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bursa'ya il dışından getirdikleri tetikçiler vasıtasıyla para vermeyi kabul etmeyen kişilere ve bu kişilerin iş yerlerine yönelik silahlı saldırı düzenledikleri, Bursa'ya farklı illerden gelerek vadeli araç alımı yapanların adreslerini tespit ettikleri ve bu kişileri hürriyetlerinden yoksun bırakarak darbettikleri, araç alım satımı nedeniyle kişiler arasında meydana gelen alacak verecek konularına müdahil oldukları ve sözde mahkemeler kurarak haksız menfaat sağladıkları, silahla ölüm tehdidinde bulundukları kişilerin iş yerlerine ve araçlarına zorla el koydukları ve bu malları örgüt üyelerinin üzerine geçirdikleri, silah ve tehdit zoru ile el konulan araçları hediye adı altında örgütün elebaşına verdikleri ve suç faaliyetleri esnasında, güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırıda bulundukları tespit edildi."

Yerlikaya, operasyonlar sonucu, 15 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda çek ve senet ile çok miktarda nakit paraya el konulduğunu aktararak, "Operasyonları koordine eden Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

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