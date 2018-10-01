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Maicon: Galatasaray benim takımım, hayatımı onlara adıyorum

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.10.2018 17:39 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon Roque, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci haftasında 3 Ekim Çarşamba günü deplasmanda eski takımı Porto ile yapacakları maçı kazanmak için sahada her şeyi yapabileceğini belirtti.

Maicon: Galatasaray benim takımım, hayatımı onlara adıyorum

UEFA'ya açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki stoper, 2009-2016 yıllarında mavi-beyazlı takımda oynadığını kaydederek, "Porto'da geçirdiğim 2011 yılı gerçekten inanılmazdı. Mücadele ettiğimiz 5 farklı organizasyonun 4'ünü kazandık. O takımdaki oyuncular futbol hayatımdaki en iyilerdi. Hulk, Falcao, James Rodriguez, Joao Moutinho, Otamendi... Hepsi de harika oyunculardı. Bence, 2011 sezonda Porto, tarihindeki en iyi kadrolardan birine sahipti. O takımın bir parçası olduğum için çok şanslıydım." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da forma giydiği için mutlu olduğunu aktaran Maicon, "Galatasaray benim takımım. Renkleri de benim en sevdiklerim. Takımımın maçı kazanmasına yardım etmek için sahada her şeyi yapabilirim. Galatasaray'a katılmak büyük bir sevinç. Onlardan teklif aldığımda ikinci kez düşünmedim bile." değerlendirmesinde bulundu.

Maicon, sarı-kırmızılı taraftarlara da övgüde bulunarak şunları kaydetti:

"Galatasaray'ın taraftarlarını anlatmak çok zor. İnanılmazlar. Bugüne kadar asla böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Kendi evimizdeki maçlarda bize kattıkları enerji çok yüksek. Onlar kesinlikle sahadaki 12. oyuncumuz. Kendi maçlarımıza çok dikkat etmeliyiz. Bunu becerebilirsek, rakiplerimiz için endişelenmemize gerek kalmaz. Böylece, Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında başarılı oluruz. Porto'yu seviyorum ancak onlar geçmişte kaldı. Şimdi hayatımı Galatasaray'a adıyorum."

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