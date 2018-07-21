Majid Hosseini, Trabzonspor için geldi

Bordo-mavili kulübün prensip anlaşmasına vardığı 22 yaşındaki stoper oyuncusu Majid Hosseini’nin İstanbul’a geldiği, yarın Trabzon’da yapılacak son görüşmelerde sorun yaşanmaması durumunda 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.
HACISALİHOĞLU: “HOSSEİNİ İLE YARIN TRABZON’DA GÖRÜŞECEĞİZ"
Konuyla ilgili olarak konuşan Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, “Oyuncu Trabzon’a gelecek ve kendisiyle yarın görüşeceğiz. Anlaşıp anlaşmayacağımız bu görüşme durumuna göre belli olacak” dedi.
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