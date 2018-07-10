Majid Hosseini, Trabzonspor için geliyor

Yapılan görüşmeler sonrasında da İran Milli takımıyla Dünya Kupası'nda mücadele eden Majid Hosseini'nin transferinde önemli aşama kaydedildi. 22 yaşındaki savunma oyuncusunun kulübü Esteghlal FC ile yaklaşık 300 bin Euro civarında bir rakamda anlaşan Trabzonspor Kulübü, Majid'i de Türkiye'ye davet etti. Oyuncunun kendisi ve menajeriyle de son detaylar Trabzon'da görüşülecek.
HACISALİHOĞLU: "HOSESİNİ HAFTA SONUNA KADAR TÜRKİYE'YE GELECEK"
Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı özel açıklamada, Hosseini'nin hafta sonuna kadar Türkiye'ye geleceğini belirterek, "Hafta sonuna kadar oyuncu Türkiye'ye gelecek. Oyuncunun da bizim de belirli şartlarımız var. Bu şartların iki tarafa da uyması gerekiyor. Görüşmeler devam ediyor" dedi.
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