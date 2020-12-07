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Makarna pişirirken yapılan en büyük hata! Kimse farkında bile değil

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 07.12.2020 08:12 | Son Güncelleme:
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Makarna pişirirken yapılan en büyük hata! Kimse farkında bile değil

Pişirmesi en kolay yemek olan makarnanın seveni de çoktur. Pişirme yöntemi son derece basit olsa da birçok kişi bu lezzet bozan hataları farkında olmadan yapmaya devam ediyor. İşte makarna pişirirken yapılan hatalar.

Makarnayı yanlış pişirdiğinizi biliyor musunuz? Dünyaca ünlü aşçılar, hemen hemen herkesin makarnayı yanlış pişirdiğini söylüyorlar. İşte makarna pişirirken uzak durulması gereken pişirme hataları.

SPAGETTİLERİ KIRMAYIN

Spagettileri tencereye sığdırmak için kırmayı tercih edenler, hata yapıyor. Bu şekilde pişirdiğiniz makarnayı yemek, son derece zahmetli bir hal alacaktır. Spagettiyi kırmak, birçok ülkede hoş karşılanmaz, ciddi bir yemek hatası olarak görülür.

ÇOK AZ TUZ KOYMAYIN

Makarna suyunu çorba gibi tatmanız gerekiyor. ABD’li ünlü bir şef Nate Whiting, her 1000 ml suya bir yemek kaşığı tuz eklemenizi öneriyor. Az tuzla pişmiş makarnanın tatsız olacağını söylüyor şef.

Kızartma tavasında 5 dakikada pratik makarna pişirme tekniğiKızartma tavasında 5 dakikada pratik makarna pişirme tekniği

SUYA TUTMAYIN

Bu hareket nereden, kimden öğrenilmiş bilinmez ama ciddi bir yemek pişirme hatası olduğu kesin... Haşlanmış makarnayı suyun altına tutarsanız, içindeki nişasta su ile akıp gidecek ve makarnanın lezzeti de azalmış olacak.

SOSUNU SONRADAN EKLEMEYİN

Makarna daha tenceredeyken sosunu ekleyin ve sosla beraber yaklaşık bir dakika makarnayı pişirin.


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