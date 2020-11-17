Makarna suyunu sakın lavaboya dökmeyin!

Makarna haşlama suyunu çok farklı şekilde değerlendirebileceğinizi biliyor musunuz? Yemeklere daha lezzetli bir aroma kazandırabilir, temizlik ve hatta kişisel bakım ürünü olarak bile değerlendirebilirsiniz.

PARMAK ISIRTAN YEMEKLER HAZIRLAYABİLİRSİNİZ

Yemek sosları için makarna suyundan destek alabilirsiniz. Sosların yanı sıra çorbalarınıza da makarna suyu ekleyerek yemeklerinizin aromasını yükseltebilirsiniz.

Bakliyatları ıslatmak ve sebzeleri haşlamak için de makarna suyu kullanın. Aradaki lezzet farkını ilk kaşıkta anlayacaksınız.

SAÇLARI YUMUŞACIK YAPIYOR

Makarna haşlama suyu saçlar için mucize bir kaynaktır. Mineral tuzları ve nişasta açısından zengin olan su, yüzlerce liralık maskelerden bile çok daha etkilidir. Saçlarınızı yıkamadan yaklaşık bir saat önce makarna suyuyla saçlarınızı tamamen ıslatın ve bekletin. Bir saat sonra yıkayın. Haftada bir kez bu işlemi uygulayabilirsiniz.

DONMUŞ YAĞLAR İÇİN BİR MUCİZE

Bulaşıkları makineye dizmeden önce sıcak makarna suyundan geçirin. Böylelikle bulaşıklar üzerinde kalan yağ birikintilerinden hızlı bir şekilde kurtulabilirsiniz.



