Makbule Sarı cinayeti, ekiplerin yürüttüğü titiz çalışma sonucu aydınlatıldı

Kamera kaydını saatlerce izleyen ekipler, 74 yaşındaki Sarı'nın evinin yakınlarındaki bahçede daha önceden işçi olarak çalışmış şüpheliler Hayrettin Görgülü (27) ile Serkan Uluz'u (23) tespit etti.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, bölgede yaklaşık 150 kamerayı incelemeye aldı.

Savcı, mahalledeki kamuya ait ve özel tüm kameraların incelenmesi, ayrıca ilçe giriş ve çıkışındaki plaka tanıma sistemiyle bölgeye giriş çıkış yapan araçların tespit edilmesi talimatını verdi.

Makbule Sarı'nın cansız bedeninin, elleri, ayakları ve ağzı bağlanmış, çarşafa sarılı halde bulunmasının ardından olay yerinde inceleme yapan savcının dikkatini ilk olarak çevredeki güvenlik kameraları çekti.

Makbule Sarı'nın ilçeye bağlı Sarıalıç Mahallesi'ndeki evinde 14 Kasım'da öldürülmesiyle ilgili Korgan ve Fatsa Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturma kapsamında cinayet zanlılarının kimliği kısa sürede belirlendi.

- Çaldıkları televizyonu çöp konteynerine atarken kameraya yakalandılar

Soruşturmayı genişleten ekipler, kamera kayıtlarından yola çıkarak şahısların görüntülerinin yansıdığı farklı yerlerdeki güvenlik ve MOBESE kamerası görüntülerini de temin etti.

Saatlerce süren görüntüler, titizlikle dakika dakika incelenerek mercek altına alınan şüphelilerin, Makbule Sarı'nın evinden aldıkları değerlendirilen bir çuval fındık ve televizyona ilişkin görüntü kayıtları da elde edildi.

Görüntülerin detaylarında, şüphelilerin olaydan önce araç kiraladıkları ve plaka tanıma sistemi geçiş görüntülerinin bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin ayrıca fındık çuvalını taşırken, yağmaladıkları televizyonu çuval içerisinde çöp konteynerine atarken görüntülerine ulaşıldı.

Toplanan delillerin ardından dayı yeğen olan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Dün Fatsa Adliyesine sevk edilen ve suçlarını itiraf eden Görgülü ve Uluz, çıkarıldıkları hakimlikçe "canavarca hisle ve planlayarak adam öldürmek, nitelikli kasten öldürme, nitelikli yağma, nitelikli kişi hürriyetinden yoksun kılma ve nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından tutuklandı.

Korgan Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmanın yürütülmesinde hızlı ve etkin karar alması, Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığın ise soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi noktasında her türlü desteği sağlamasının ardından Makbule Sarı cinayetinin kısa sürede aydınlatıldığı belirtildi.

