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Makedonya'dan getirilen 270 kişi Artvin'de karantinaya alındı

ARTVİN HABERLERİ  | 22.04.2020 23:02 | Son Güncelleme

Makedonya'dan getirilen 270 kişi Artvin'de karantinaya alındı

ARTVİN (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Makedonya'dan Türkiye'ye getirilen 270 Türk vatandaşı Artvin'de karantinaya alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında Türk Hava Yolları'na ait uçakla yurda getirilen 5'i çocuk 270 kişi Trabzon Havalimanı'ndaki işlemlerin ardından polis eskortu eşliğinde kara yolu ile Artvin'e geldi.

Merkeze bağlı Seyitler köyündeki Çoruh Öğrenci Yurdu'na getirilen bu kişileri, Vali Yardımcısı İdris Akça, İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Demirkıran, AFAD İl Müdürü Mehmet Salih Avcı ve görevliler karşıladı.

Yurt girişinde oluşturulan noktalarda sağlık kontrollerinden geçirilip kayıtları yapılan 270 kişi, daha sonra 14 günlük karantina süreci için odalarına yerleştirildi.

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