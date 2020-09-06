Makine Mühendisleri Odası’ndan asansör yerine merdiven kullanımı uyarısı

MMO Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, son dönemde tekrar hızla artan Covid-19 salgını dolayısıyla, ofis ve iş yerlerinde zorunlu haller dışında asansör yerine merdivenlerin tercih edilmesi gerektiğini ifade ederek, ’birtakım önlemler alınmalı ve asansörlerde taşınan insan sayısı azaltılmalı’ dedi.

Makina Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, ülke genelinde son günlerde yayılımı artan Covid-19 virüsü nedeniyle tedbirlerin sıkılaştırılması gerektiğini belirtti. Virüsün kapalı ortamlarda ve insanların temas ettiği noktalardan daha fazla yayılması nedeniyle asansörlerde de gerekli sterilizasyonun sağlanması gerektiğini aktaran Başkan Atmaca, TMMOB MMO İklimlendirme Teknik Kurulu’nun son açıklamaları doğrultusunda alınması gereken tedbirleri hatırlattı.

Zorunlu olmadıkça asansöre binilmeyip mümkün olduğunca merdivenlerin kullanılması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. İbrahim Atmaca, asansörlerde taşınan insan sayısının azaltılmasını ve 1 metrekareye 1 kişi olacak şekilde asansör kullanımın önerildiğini söyledi.

Asansör kabinlerinin bekleme halindeyken kabin kapılarının açık olacak şekilde beklemesinin sağlanması gerektiğini söyleyen Atmaca, "Asansörün beklediği katta binanın dış havaya açılan kapısı veya penceresi varsa açık tutulmalıdır. Ancak bekleme halinde ikenvarlık sensörü ile çalışan UV-C ile dezenfeksiyon yapılıyorsa kapılar kapalı tutulmalıdır" diye konuştu.