Makyaj malzemesi sanıp gözüne sürdü, kabusu yaşadı

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 yaşındaki Havvanur A., okuldan dönen ablasının çantasını karıştırdı. Çantada bulduğu ve makyaj malzemesi sandığı yapıştırıcı ile oynamaya başlayan minik Havvanur, yapıştırıcıyı gözlerine sürmeye başladı. Yapıştırıcının etkisiyle gözleri yanan ve kapanan minik Havvanur ağlayarak ailesinden yardım istedi. Minik kızın gözlerine yapıştırıcı yapıştığını fark eden ailesi durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri minik Havvanur’u ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Gözlerinin açılması için tedavi altına alınan Havvanur A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
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