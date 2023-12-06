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Mal varlığına el konulmuş, şirketine kayyum atanmıştı! Eylül Öztürk'ten yeni açıklama! Amerika'daki evlerini bakın nasıl almış

06.12.2023 11:16 | Son Güncelleme:
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Dilan Polat ve Engin Polat ile aynı masada fotoğrafı olan Eylül Öztürk hakkında da soruşturma başlatıldı ve mal varlıklarına el konulup, şirketine kayyum atandı. Hakkında iddialara sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalar yapan Eylül Öztürk, Amerika'daki evlerini nasıl aldığını açıkladı.

Haklarında “kara para aklama”, “vergi kaçırma” gibi 4 ayrı suçtan sorgulanan ve sonrasında tutuklanan Dilan Polat ile Engin Polat çiftinin ardından diğer fenomenlerde mercek altına alındı.

Dilan Polat’ın 2019 yılında çektiği ve "Şampiyonlar Ligi" olarak isimlendirdiği fotoğrafta yer alan tüm fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Mal varlığına el konulan isimlerden biri de Eylül Öztürk oldu.

Eylül Öztürk

ABD'de yaşayan Eylül Öztürk mal varlıklarına el konulması ve şirketine kayyum atanmasının ardından sosyal medya üzerinden açıklamalar yapmaya başladı. Ünlü isim son olarak Amerika'daki 10 evi nasıl aldığını açıkladı.

Eylül Öztürk 4

Öztürk açıklamasında; 'Hala diyorlar ki 10 evi nasıl aldın? Evlerin her biri 125 bin dolar. 125 bin dolara Türkiye'de bir araba alırsın anca. Hepsini satsam bir tane büyük ev anca alabiliyorum. Millet 10 tane malikanem var zannediyor. Yıllarca yemedim içmedim biriktirdim ben tutumlu kadınım.

Eylül Öztürk 2

Keşke hepsini biriktirip 1 tane büyük ev alsaydım. O zaman bu kadar konuşulmazdı. 10 tane diyince millet bir şey var zannediyor. Amerika'da 100 bin dolara ev alabiliyorsun. İstanbul'da mümkün değil. Anlamıyorlar bunu. Maalesef.'

eylül AÇIKLAMA

Eylül Öztürk'ün bu açıklaması bugün 2. Sayfa programına konu oldu. Programın sunucuları Müge ile Gülşen bu açıklmaya 'Herkes alabilir demek istemiş sanırım' şeklinde yorum yaptılar.

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