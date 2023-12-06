Mal varlığına el konulmuş, şirketine kayyum atanmıştı! Eylül Öztürk'ten yeni açıklama! Amerika'daki evlerini bakın nasıl almış

Haklarında “kara para aklama”, “vergi kaçırma” gibi 4 ayrı suçtan sorgulanan ve sonrasında tutuklanan Dilan Polat ile Engin Polat çiftinin ardından diğer fenomenlerde mercek altına alındı.

Dilan Polat’ın 2019 yılında çektiği ve "Şampiyonlar Ligi" olarak isimlendirdiği fotoğrafta yer alan tüm fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Mal varlığına el konulan isimlerden biri de Eylül Öztürk oldu.

ABD'de yaşayan Eylül Öztürk mal varlıklarına el konulması ve şirketine kayyum atanmasının ardından sosyal medya üzerinden açıklamalar yapmaya başladı. Ünlü isim son olarak Amerika'daki 10 evi nasıl aldığını açıkladı.

Öztürk açıklamasında; 'Hala diyorlar ki 10 evi nasıl aldın? Evlerin her biri 125 bin dolar. 125 bin dolara Türkiye'de bir araba alırsın anca. Hepsini satsam bir tane büyük ev anca alabiliyorum. Millet 10 tane malikanem var zannediyor. Yıllarca yemedim içmedim biriktirdim ben tutumlu kadınım.

Keşke hepsini biriktirip 1 tane büyük ev alsaydım. O zaman bu kadar konuşulmazdı. 10 tane diyince millet bir şey var zannediyor. Amerika'da 100 bin dolara ev alabiliyorsun. İstanbul'da mümkün değil. Anlamıyorlar bunu. Maalesef.'

Eylül Öztürk'ün bu açıklaması bugün 2. Sayfa programına konu oldu. Programın sunucuları Müge ile Gülşen bu açıklmaya 'Herkes alabilir demek istemiş sanırım' şeklinde yorum yaptılar.





