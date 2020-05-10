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Malatya Beşiktaşlılar Derneği'nden anlamlı davranış

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 10.05.2020 11:01 | Son Güncelleme

Malatya Beşiktaşlılar Derneği'nden 270 aileye ramazan dolayısıyla gıda paketi dağıtıldı.

Malatya Beşiktaşlılar Derneği'nden anlamlı davranış

Başkan Ömer Emre Gökçeoğlu, başkan yardımcısı Serhan palancıoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı paket dağıtımında yoksul aileler için hazırlanan ramazan kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Malatya Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Emre Gökçeoğlu yaptığı açıklamada ramazanın ruhuna uygun bir şekilde hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Gökçeoğlu dernek olarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıklarını kaydederek, "Ramazan demek paylaşmak, komşun açken tok yatılmaması demek. Biz de bu düsturla ihtiyaç sahiplerine ulaşmak istedik. İnşallah ulus olarak daha nice güzel ramazanları el ele gönül gönüle kutlarız" diye konuştu.

(İHA)

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