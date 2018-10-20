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Malatya'da olaylı maç! Taraftar tribünden düştü

VOLEYBOL HABERLERİ  | 20.10.2018 17:59 | Son Güncelleme

Voleybol Erkekler 1. Lig B Grubu'ndaki Malatya Büyükşehir Belediyespor-Akkuş Belediyespor karşılaşmasının bitiminde gerginlik yaşandı.

Malatya'da olaylı maç! Taraftar tribünden düştü

Malatya Atatürk Spor Salonu'nda yapılan Malatya Büyükşehir Belediyespor-Akkuş Belediyespor müsabakası, 3-2 konuk ekibin üstünlüğü ile tamamlanırken, Akkuş Belediyespor oyuncuları ile ev sahibi takımın taraftarları arasında müsabaka bitiminde tartışma çıktı.

Yaşanan tartışma, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle daha fazla büyümeden sonlanırken, bu sırada tribünden düşerek yaralanan bir taraftara ise 112 Acil Servis ekiplerince ambulans içerisinde müdahale yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Malatya Büyükşehir Belediyespor Akkuş Belediyespor

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