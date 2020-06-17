Malatya Büyükşehir Dilek Mahallesi’nin yol sorununu çözüyor

“Verdiğimiz taahhüdü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” Dilek Mahallesinde seçim çalışmalarında yolun yapımı ile ilgili taahhütlerinin bulunduğuna dikkat çeken Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Verdiğimiz taahhüdü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dilek Caddesi Sivas yoluna bağlanan önemli bir aks. Caddemizdeki bu çalışma Dilek Mahallemizin gelişimine katkı sağlayacak. Çalışmalarda emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Dilek Mahallesinin en büyük sorunlarından birinin çözüldüğüne dikkat çeken Dilek Mahalle Muhtarı Ali Aslan, “Dilek Mahallesine gelen herkes yolun bu bölümünden şikayetçiydi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın gayretleriyle bu sorunumuz çözülüyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Dilek Mahallesinin ulaşımını sağlayan Dilek Caddesinde genişletme ve asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. 7.5 kilometrelik caddenin 5 kilometrelik bölümünü geçtiğimiz yıllarda tamamlayan Büyükşehir Belediyesi 2.5 kilometrelik bölümü de standartlara uygun hale getiriyor. Dilek Caddesinde devam eden çalışmaları, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, Dilek Mahalle Muhtarı Ali Aslan, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri yerinde inceledi.

“Malatya eksikliğini hissettiği tüm ihtiyaçlara birer birer kavuşuyor”

Dilek Mahalle sakinlerinin standartları yüksek ve konforlu bir yola kavuşacağını belirten AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, “Bu yol sadece Dilek’e değil, Malatya’nın geneline hizmet veriyor. Malatya eksikliğini hissettiği tüm ihtiyaçlara birer birer kavuşuyor. Büyükşehir Belediyesi bu eksikliklerin tamamlanması için Malatya’nın değişik bölgelerinde çalışıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve ekibini kutluyorum” dedi.

“Başkanıma teşekkür ediyorum”

Dilek’in yol sorununun ortadan kaldırıldığına dikkat çeken Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Dilek Caddemiz Sivas kara yoluna bağlanan önemli bir arter. Kuzey Kuşak yolunun da önemli bir parçası. Bu trafik yoğunluğunun ana merkezini oluşturan caddemiz standartlara uygun hale geliyor. Huzurlarınızda Başkanıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Önemli bir kavşak göreve üstleniyor”

Dilek Mahalle sakinlerini mutlu görmenin sevincini yaşadıklarını belirten MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, “Dilek Caddesi, Tepeköy, Topraktepe, Şahnahan Mahallelerimizin de ulaşımını sağlıyor. Önemli bir kavşak görevi üstleniyor. Sorunların çözümü için çalışan bütün belediyelerimize Malatyalılar adına teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.