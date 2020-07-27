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Malatya Büyükşehir’den bayram hazırlıkları

MALATYA HABERLERİ  | 27.07.2020 09:19 | Son Güncelleme

Malatyalıların sorunsuz bir bayram yaşamaları için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda kavşaklar ile parklardaki düzenleme çalışmalarını da sürdürüyor.Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çiçek dikimleri ile Malatya’nın dört bir yanı rengarenk çiçeğe bürünüyor.

Malatya Büyükşehir’den bayram hazırlıkları

Malatyalıların sorunsuz bir bayram yaşamaları için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda kavşaklar ile parklardaki düzenleme çalışmalarını da sürdürüyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çiçek dikimleri ile Malatya’nın dört bir yanı rengarenk çiçeğe bürünüyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Park Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Malatya’nın dört bir yanında çiçeklendirme çalışmaları yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından; kavşaklar, orta refüjler ve parklarda yabani ot temizleme ve çiçek ekimi gerçekleştiriliyor.
Ayrıca, Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kabir ziyaretlerini daha rahat bir ortamda yapabilmeleri için başta şehir mezarlığı olmak üzere şehrin farklı yerlerinde bulunan 12 mezarlıkta ot biçme, temizlik ve bakım onarım çalışmaları gerçekleştirildi.

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