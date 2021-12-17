Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Savran, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Başsavcı Savran, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere oy verdi.

Başsavcı Savran, haber kategorisinde Gazze Şeridi'nin Beyt Hanun kentindeki evlerine dönen Filistinlilerin, İsrail'in saldırıları nedeniyle harabeye dönmüş evlerde zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmelerini konu alan Mustafa Hassona'nın "Harabeler arasında yaşam" başlıklı fotoğrafını seçti.

Yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının Emaneti Atmaca" fotoğrafına oy veren Savran, sporda ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğrafını oyladı.

Savran, tüm fotoğrafların çok güzel olduğunu belirterek, AA çalışanlarına başarılar diledi.

