Mynet Trend

Malatya'da piyasa değeri 5 milyon dolar olan İbranice el yazması kitap ele geçirildi

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 20.08.2019 17:26 | Son Güncelleme

Malatya’da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda piyasa değerinin 5 milyon dolar olduğu tahmin edilen 5 bin yıllık İbranice el yazması kitap ele geçirildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Malatya’nın Darende ilçesi Balaban Mahallesi yakınlarında tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı tespit edilen bir otomobile operasyon düzenlendi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda İbranice yazılı 5 bin yıllık olduğu tahmin edilen ceylan derisine işlenmiş yazı ve hayvan figürlerinin bulunduğu el yazması kitap ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON DOLAR

Ele geçirilen tarihi eserin piyasa değerinin 5 milyon dolar olduğu belirtilirken, gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Dünyanın ikinci büyük krater gölü turistlerin gözdesi oldu Dünyanın ikinci büyük krater gölü turistlerin gözdesi oldu
Mersin'de emekli kartları ile ilgili kararMersin'de emekli kartları ile ilgili karar
Hamile gibi davranıyordu, polisin dikkati sayesinde yakalandıHamile gibi davranıyordu, polisin dikkati sayesinde yakalandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İbranice kitap Malatya

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünya ayakta! ABD füzeleri ateşledi

Dünya ayakta! ABD füzeleri ateşledi

Düğünde damada 5 adet akıllı telefon taktı

Düğünde damada 5 adet akıllı telefon taktı

Plajdan 40 kilo kum çalan çifte hapis şoku!

Plajdan 40 kilo kum çalan çifte hapis şoku!

Hamile olduğu iddia edilen Şeyma Subaşı suskunluğunu bozdu

Hamile olduğu iddia edilen Şeyma Subaşı suskunluğunu bozdu

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Tesadüfen bulundu! Birçok hastalığa iyi geliyor

Tesadüfen bulundu! Birçok hastalığa iyi geliyor

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Trabzon'da şaşkına çeviren görüntü! Bir anda önlerine çıktı

Trabzon'da şaşkına çeviren görüntü! Bir anda önlerine çıktı

Tam 1.3 ton ağırlığında! Fiyatı dudak uçuklattı

Tam 1.3 ton ağırlığında! Fiyatı dudak uçuklattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Değeri tam 5 milyon dolar! Malatya'da ele geçirildi: 5 bin yıllık

Değeri tam 5 milyon dolar! Malatya'da ele geçirildi: 5 bin yıllık

Mersin'de 60 yaş altı vatandaşlara verilen emekli kartları iptal edildi

Mersin'de emekli kartları ile ilgili karar

Erzurum'da hamile gibi davranan kadının üzerinden uyuşturucu çıktı

Hamile gibi davranıyordu, polisin dikkati sayesinde yakalandı

Konya'da 'Google' Mehmet zekasıyla görenleri şaşkına çeviriyor

'Google' Mehmet görenleri şaşkına çeviriyor!

Sivas'ta kırmızı listedeki 'Arap tavşanı' görüntülendi

Sivas'ta görüntülendi! Nesli tükenme tehlikesi altında!

İstanbul'u 'çok hücreli fırtına' vurdu

İşte İstanbul'u vuran hava olayı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.