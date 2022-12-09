Malatya Doğanyol'da yapılan atık su arıtma tesisi devreye alındı

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, atık su arıtma tesisinin devreye alınması dolayısıyla düzenlenen törende, 24 Ocak 2020'de Elazığ'da meydana gelen depremin Doğanyol'u da etkilediğini anımsattı.

Depreme devlet yetkililerinin anında müdahale ettiğini anlatan Gürkan, "Devletimiz başta kentsel dönüşüm olmak üzere birçok alanda yatırımlar yaptı, konutlar yapıldı ve ilçe yeniden imar edildi. Açık yürekli, vatanına, milletine ve bayrağına bağlı Doğanyol insanı bunu hak ediyor. Adeta, yeni bir Doğanyol, güzel evleri, alt yapısı üst yapısı, çevre düzenlemeleri ve arıtmasıyla batı Avrupa'daki ilçelerin standartlarının çok daha üstünde, daha yeni bir Doğanyol karşımıza çıkıyor." dedi.

Deprem döneminde belediyenin de ilçeye önemli yatırımlar ve hizmetler yaptığını dile getiren Gürkan, şunları kaydetti:

"218 kilometre yol yapıldı. Kanallar, kanalizasyonlar, içme suyu, su depoları ve sondajlar yapıldı. Belediye binası ve arıtma tesisi yapıldı. İl genelindeyse 13 ilçe, 718 mahalle ve 2 bin mezrada asfaltsız yer bırakmadık. Biz geldiğimizde şunu dedik, 'Bizim yönettiğimiz ilde akarsulara atık su karışmayacak.' Şehrimizin doğusunda atık su Bulgurlu Deresi'ne, batısında Beyler Deresi'ne akıyordu. Bu kapsamda doğu kolektörünü bitirdik, batı kolektörünü bu ay sonunda bitiriyoruz. Bütün ilçelerimize arıtma tesisi yapıyoruz. Atık suların akarsulara karışmasının önüne geçtik. Depolarımızı yeniledik."

Gürkan, Arapgir ve Doğanyol ilçelerinde arıtma tesislerinin bittiğini, Doğanşehir'de bitmek üzere olduğunu, Akçadağ ve Pütürge'de yapımının sürdüğünü, Kuluncak ve Kale'de ihale edileceğini kaydetti.

Doğanyol Kaymakamı Mete Öztürk ise 2020 yılında büyük bir deprem yaşayan ilçenin devletin büyük yatırımlarıyla bambaşka bir hüviyete kavuştuğunu anlattı.

Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay ise ilçeye depremden sonra yapılan yatırımlara değinerek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bakanlarımızla, milletvekillerimizle, Büyükşehir Belediye Başkanı'mızla gayretle, azimle çalışarak yeni bir Doğanyol'a, alt yapısı ile üst yapısı ile bambaşka bir ilçeye hemşehrilerimiz kavuştu. Bir ilçe düşünün ki yapı stokunun yüzde 80'i yenilensin. Bir ilçe düşünün ki aynı anda 5 bakanlık aktif olarak faaliyet göstersin. Kara yolları, hastane, konutlar, ticarethaneler, arıtma tesisleri, halı sahalar, hizmet binaları yapılsın."

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert ise ilçenin en büyük probleminin atık sular olduğunu ve bu suların daha önce foseptik sistemi ile arıtılmaya çalışılıp Karakaya Baraj Gölü'ne aktığını, bu soruna çözüm bulmak üzere çalışma yaptıklarını anlattı.

Mert, yaklaşık maliyeti 10 milyon lira olan atık su arıtma tesisi için 5 dönüm arazinin kamulaştırıldığını, tesisin günlük 600 metreküp suyu arıtacağını ifade ederek, "Arıtma tesisimizin deneme çalışmaları başladı. Arıtma tesisimiz şu anda kısmen çalışıyor. İnşallah yazın tam kapasite çalıştığı zaman açılışını da yapacağız. Onun dışında buradaki mahallelerimizde içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarını hemen hemen tamamladık. Depolarımızı yaptık. Alt yapılarımızı yeniledik." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay ise ilçeye büyük hizmetler yaptıklarını belirterek, "Gökçe, Yeşilköy ve Konurtay mahallelerimizde, Akkent-Yalınca grup yolumuzda, Koldere grup yolumuzda, Sunallar mahalle yolumuzda birinci ve ikinci kat asfalt çalışmalarımız oldu. Yine mahallelerimizde bitümlü sıcak karışım asfalt çalışmalarımız oldu. İtfaiye hizmet binamızı tamamladık." dedi.

