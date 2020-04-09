YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya Eğitim Vakfı’ndan hastanelere destek

Malatya Eğitim Vakfı’ndan hastanelere destek

MALATYA HABERLERİ  | 09.04.2020 17:21 | Son Güncelleme

Malatya Eğitim Vakfı (MEV) Malatya Şubesi tarafından hastanelere destek amacıyla, numune alma kabinleri yaptırarak, Turgut Özal Tıp Merkezine iki adet, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine 1 adet olmak üzere 3 adet numune alma kabini hediye edildi.MEV Malatya Şubesi tarafından yapılan açıklamada, önce vakfın faaliyetleri özetle dile getirilip, “1985 Yılında 8.

Malatya Eğitim Vakfı’ndan hastanelere destek

Malatya Eğitim Vakfı (MEV) Malatya Şubesi tarafından hastanelere destek amacıyla, numune alma kabinleri yaptırarak, Turgut Özal Tıp Merkezine iki adet, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine 1 adet olmak üzere 3 adet numune alma kabini hediye edildi.
MEV Malatya Şubesi tarafından yapılan açıklamada, önce vakfın faaliyetleri özetle dile getirilip, “1985 Yılında 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın Onursal Başkanlığında kurulan Malatya Eğitim Vakfı’nın genel merkezi İstanbul da olup Ankara ve Malatya İlin de şubeleri bulunmaktadır.
Bugüne kadar yaklaşık 30 bin üniversite öğrencisine burs sağlayan vakıf bununla yetinmeyerek yönetim kurulundaki hayırsever Malatyalı iş adamları tarafından İlimizde ve ilimiz dışında onlarca, okul, (yüksekokul), hastane, sağlık ocağı yaptırılarak eğitim ve sağlığa destek sağlamışlardır.
2007 yılında TBMM Üstün Hizmet Ödülüne layık görülen MEV başarıyla hizmetine devam etmektedir. MEV Malatya Şubesi olarak bu yıl sadece Malatya ilimizde 415 Üniversite öğrencisine burs imkânı sağlanmıştır” hatırlatması yapıldı.
Vakfın Malatya Şubesi Yönetim Kurulu tarafından, dünya da ve Türkiye’de de etkisini gösteren Covid -19 Virüsü ne karşı fedakarca mücadele eden sağlık personelleri için numune alma kabini hediye edildiği bildirilerek, “Sağlık görevini yaparken önce kendi sağlıklarını daha sonra da hasta sağlığını düşünerek tedavi uygulamalarını sağlaması için Covid-19 virüs hastalığının tanısında önemli bir yer tutan burun ve boğaz içinden alınan numunelerin güvenle alınması için önem arz eden numune alma kabinleri yaptırarak Turgut Özal Tıp Merkezine iki adet, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine 1 adet olmak üzere 3 adet numune alma kabini hediye etmiştir” denildi.

Malatya Eğitim Vakfı’ndan hastanelere destek

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsü yenen kadın: İçim yanıyor, dışım donuyordu Koronavirüsü yenen kadın: İçim yanıyor, dışım donuyordu
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kuşadası’nın arkasındaki cennet bahçesi; Bahçecik Boğazı

Kuşadası’nın arkasındaki cennet bahçesi; Bahçecik Boğazı

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Tavşanlı’da 409 adet tıbbi maske ele geçirildi

Tavşanlı’da 409 adet tıbbi maske ele geçirildi

İzinsiz satışı yapılan hijyen ürünleri ele geçirildi

İzinsiz satışı yapılan hijyen ürünleri ele geçirildi

Kayserispor bireysel çalışıyor

Kayserispor bireysel çalışıyor

Erzurum’da ulaşımda saat düzenlemesi

Erzurum’da ulaşımda saat düzenlemesi

Malatya Namaz Vakitleri 9 Nisan Perşembe

İmsak
04:27
Sabah
05:53
Öğle
12:33
İkindi
16:11
Akşam
19:04
Yatsı
20:24

Malatya Nöbetçi Eczaneler 9 Nisan Perşembe

Damla Eczanesi
Merkez
Malatya Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Sevinç Eczanesi
Merkez
Turancı Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Belediye başkanlarından kandil mesajı

Belediye başkanlarından kandil mesajı

Korona virüs için sosyal medya uyarısı

Korona virüs için sosyal medya uyarısı

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Köy okullarındaki öğrencilere ücretsiz saç bakımı

Köy okullarındaki öğrencilere ücretsiz saç bakımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.