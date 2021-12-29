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Malatya Emniyet Müdürü Dağdeviren, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

29.12.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Emniyet Müdürü Dağdeviren, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Dağdeviren, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere oy verdi.

Dağdeviren, haberde Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış", yaşamda İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", sporda ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğrafı için oy kullandı.

Dağdeviren, tüm fotoğrafların çok güzel olduğunu belirterek, AA çalışanlarına başarılar diledi.

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