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Malatya jandarmasından uyuşturucu ve kaçakçılığa geçit yok

03.08.2023 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da jandarma tarafından Temmuz ayında düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ile kaçak alkol ele geçirilirken 8 zanlı tutuklandı.

Malatya jandarmasından uyuşturucu ve kaçakçılığa geçit yok

Malatya’da uyuşturucu imal ve ticareti ile kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdüren Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Temmuz ayında düzenlenen 47 ayrı operasyonda 3 kilo 6 gram kubar esrar, 186 kök kenevir bitkisi, 1 kilo 260 gram metamfetamin, 782 adet uyuşturucu hap, 4 gram bonzai, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 334 litre kaçak alkol, 267 paket sigara ile 1 adet define arma detektörü ele geçirildi.

Olaylarda 71 şüpheli hakkında işlem yapılırken 8 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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