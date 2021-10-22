Malatya merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonunda 21 zanlı gözaltına alındı

Malatya merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Malatya merkezli İstanbul ve Kocaeli'de operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 350 yeşil reçeteye tabi hap, 35 gram metamfetamin, 432 gram esrar, 126 gram sentetik kannabinoid ve bir tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

