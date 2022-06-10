Malatya merkezli organize suç örgütü operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Malatya merkezli 3 ilde, organize suç örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte korku ve panik oluşturacak şekilde bir müştekiye yönelik 5 farklı eylem yapan ve bu kişiden 300 bin avro para talep eden 9 şüpheliye yönelik Malatya, Muğla ve İstanbul'da operasyon düzenledi.
Farklı suçlardan 22 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşılan örgüt lideri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken Muğla'da gözaltına alındı ve tutuklandı.
Operasyonda 5 şüpheli daha yakalanırken aranan bir zanlının başka suçtan cezaevinde olduğu tespit edildi.
Zanlılar, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Firari 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.
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