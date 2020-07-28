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Malatya Onkoloji Hastanesi hizmete başladı

MALATYA HABERLERİ  | 28.07.2020 11:20 | Son Güncelleme

Malatya İnönü Üniversitesi Onkoloji Hastanesi hizmete başladı.İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.

Malatya İnönü Üniversitesi Onkoloji Hastanesi hizmete başladı.
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Onkoloji Hastanemiz hasta kabulüne başladı. İlk olarak Medikal Onkoloji servisini taşıdık, yarın poliklinikler taşınacak. Malatya’mıza hayırlı olsun” dedi.
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi bünyesinde faaliyet yapacak olan İnönü Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan Onkoloji Hastanesi 217 yatak kapasiteli. 2017 yılında yapımına başlanan Onkoloji Hastanesi, yaklaşık 30 bin metrekare kapalı alana sahip. Bodrum ve zemin katlar hariç 6 katlı olarak inşa edilen Onkoloji Hastanesi,84 yataklı ayaktan kemoterapi, 16 poliklinik, 176 onkoloji ve hematoloji yatak odası, 20 kök hücre ve kemik iliği tedavi odası, 16 yoğun bakım odası ve 5 radyoaktif iyotlu tedavi odası bulunuyor.
İnönü Üniversitesi Onkoloji Hastanesi’nin açılış töreninin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

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