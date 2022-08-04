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"Malatya peyniri" coğrafi işaret olarak tescillendi

04.08.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Malatya peyniri" coğrafi işaret olarak tescillendi

"Malatya peyniri" coğrafi işaret olarak tescillendi

Malatya peyniri, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescil edildi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Vekili Cemil Başpınar, coğrafi işaret tescil belgesini Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'na teslim etti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sadıkoğlu, Malatya'nın ticari hayatının canlılığı için coğrafi işaret tescilini önemsediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Malatya gastronomisinin daha bilinir ve tercih edilir hale gelmesi için marka tescillerini önemsiyoruz. Oda olarak geçtiğimiz yıl Malatya kağıt kebabına coğrafi işaret tescili almıştık. Bu yıl da Malatya'mızın dört bir köşesinde evlerde ve sanayi tesislerinde üretilen yöresel peynirimize Malatya peyniri adıyla coğrafi işaret tescili aldık. Önümüzdeki süreçte ilimizin farklı ticari ürünlerine coğrafi işaret tescili alma girişimlerimiz devam edecek."

Sadıkoğlu, zincir marketlerde Malatya peyniri satışına ağırlık verilmesi için de girişimlerde bulunacaklarını ifade etti.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası

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