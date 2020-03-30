Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri

Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdü.

Belediye ekipleri, vatandaşların yoğun kullandığı alanları, cadde, sokak, park, bahçe, toplu ulaşım araçları, otogarlar ile otobüs duraklarını günlük olarak dezenfekte ediyor.

- Adıyaman

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yaptığı açıklamada, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlardaki dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.

Kurdukları ekibin gece gündüz iş başında olduğunu ifade eden Kılınç, ''Bu salgını önlemenin en önemli yolu temizliktir. Bu amaçla hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmayacak şekilde vatandaşlarımızın temas kurduğu her yeri dezenfekte edip, temizlemeye devam edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

- Kilis

Kilis'te de Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, ihtiyaç sahibi vatandaşların taleplerini karşılıyor. Türk Kızılay gönüllüleri de bu çalışmalara destek veriyor.